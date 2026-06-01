Vincenzo Montella, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını açıkladı: 'Henüz antrenman yapamadı'

1.06.2026 23:51:00
Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-0'lık Kuzey Makedonya galibiyeti sonrası konuştu.

İşte Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz.”

"Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!"

YILDIZLARIN SON DURUMU

“Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Arda ve Kerem gibi. Arda mesela çok önemli 30 dakika oynadı. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Antrenman yapamadı henüz. İlk maçımıza kadar zamanımız var. %100 olmasa da en yakın haline getirmeye çalışacağız.”

AYRILIK YANITI

“Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası.”

Karşılaşmaya devam edememişti: Eren Elmalı'nın son durumu belli oldu Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan milli futbolcu Eren Elmalı'nın kontrollerinin tamamlandığı ve sağlık durumunda herhangi bir probleme rastlanmadığı açıklandı.
Can Uzun'dan Dünya Kupası sözleri Milli formayla ilk golünü atan Can Uzun, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.