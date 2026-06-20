Hakan Çalhanoğlu'ndan veda sonrası değerlendirme: 'Belki benim için son Dünya Kupası....'

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nda 1-0 kaybederek turnuvaya veda ettiğimiz Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor. Buraya kadar biz getirdik. İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu" dedi.

Deneyimli futbolcu, "Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu. Denedik olmadı. Herkes için tecrübe oldu" sözleri sarf etti.

Hakan Çalhanoğlu, "Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik. Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkarmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik" diye konuştu.