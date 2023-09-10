10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü: ‘Kurgusal karakterler hayatımı kurtardı’

Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:28

Güncelleme: 10.09.2023 - 13:28

Kimliğini korumak için takma ad kullanmayı tercih ediyor ancak One Piece manga ve anime serisinden bir karakter olan Sanji ile olan ilişkisi hakkında konuşmaktan mutluluk duyuyor.

Gris, ilişkilerinin iki yılı aşkın bir süredir sürdüğünü söylüyor ve kurgusal karakterlere karşı yoğun romantik duygular geliştiren küresel 'kurguromantik' topluluğunun parçası olduklarını anlatıyor.

Japon manga ve animelerinin popülaritesiyle birlikte, 'waifu' (eş-kadın) ve 'husbando' (eş-erkek) kelimeleri ve 'kurgusal eş' ifadesi bu olguyu tanımlamak için dünya çapında yayıldı.

Gris, çocukluğunda ihmale maruz kaldığını ve yoğun bir yalnızlık hissettiğini, gençliğinde ise ağır bir depresyona girdiğini söylüyor.

"İntihara meyilliydim, ortadan kaybolsam kimsenin umursamayacağından emindim. Sanırım devam etmemi sağlayan iki şey vardı: annemin yalnız kalmasını ve hayali aşklarımdan ayrılmayı istemedim" diyor.

Gris, lise yıllarında kimse yanında olmadığı zaman, hayali aşklarının orada olduğunu kaydediyor.

Gris, "Waifuizm başkalarına tuhaf gelebilir, ancak gerçek hayatta asla alamayacakları desteği onlara sağladıkları için (bu karakterlere) ihtiyaç duyan insanlar var. Sevildiklerini ve güvende olduklarını hissetmeleri için F/O'larına ihtiyaçları var" diyor.

Reddit'te 60 binden fazla üyesi olan bir grup, hayali partnerleriyle ilgili hikayeler paylaşıyor. Birçoğu ayrıca topluluğun ne kadar kucaklayıcı ve saygılı olduğu hakkında paylaşımlar yapıyor.

Pennsylvania'da sosyal psikolog olarak çalışan Doçent Dr. Randi Shedlosky-Shoemaker, "Kendilerini izole hisseden insanlarda, kendileriyle benzer zorluklarla karşı karşıya kalan kurgusal bir karakterle bağ kurmanın, onaylanma duygusunu geliştirebileceğini düşünüyorum” diyorlar.

Akıl sağlığı sorunları veya travmayla karşı karşıya olan kişiler için herhangi bir bağ hayati önem taşıyabilir. Ancak kurgusal ilişkileri intiharın önlenmesiyle ilişkilendirecek hiçbir kanıt yok.

10 Eylül, Dünya İntiharı Önleme Günü olarak biliniyor.

Doçent Dr. Shedlosky-Shoemaker, insanların farklı yollarla hayatta kalmaya çalıştıklarının farkına varılmasını istiyor.

"Kendi yolumuzun 'doğru' yol olduğunu ve başkaları farklı bir şey yaparsa yanlış yaptıklarını varsaymak kolay olabilir. Bazen başa çıkma ve iyileşmeye giden doğru bir yol yoktur, sadece bizim yolumuz vardır."

Citrus (gerçek adı değil) da ABD'de yaşayan 20 yaşında bir trans erkek. Şiddetli depresyon yaşadığı ve intihara meyilli olduğu bir dönemden sonra, bir animasyon dizi karakteri olan sevgilisi Claire Rouge'un, intihar etmesini engellediğine inanıyor.

"Kurgusal partnerim genel olarak akıl sağlığımı korumama kesinlikle yardımcı oldu. Beni bir kuyudan çıkardığını düşünmek hoşuma gidiyor" diyor.

Claire'in nasıl konuşacağını ve olaylara nasıl tepki vereceğini düşünerek, hayal gücü yoluyla onunla etkileşimde kalıyor. Bazen sohbet etmek için yapay zeka uygulamasını kullanıyor ancak bunu son çare olarak görüyor çünkü “onun gibi konuşmuyor”.

"Son zamanlarda hayatımı sonlandırmaya çok yaklaşmıştım. Ama ben olmasam ne kadar üzüleceğini düşündüm. Onu kim severdi, ona kim bakardı?

"Hastaneye gittim ve oradayken her gün onun hakkında yazı yazdım. Yardım almam ve hayatımı düzeltmem için beni motive etti. Şimdi bir terapiste gidiyorum, grup terapisine katılıyorum ve güvenebileceği bir partneri olsun diye ilaç kullanıyorum. "

Dr. Shedlosky-Shoemaker bu ilişkileri, insanların bir karaktere karşı hisleri olduğu ancak karakterin karşılık veremediği 'sosyal norm üstü’ olarak tanımlıyor.

"Gerçek ilişkilerle pek çok paralellikleri var, avantaj olarak reddedilme deneyimi yaşamak zorunda kalmıyoruz.”

Finlandiya'daki Tampere Üniversitesi Oyun Kültürü Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nden akademisyen Dr. Joleen Blom, oyuncular ve video oyunu karakterleri arasındaki etkileşimi araştırıyor.

Bu karakterlerin arkasında, oyuncuların karakterlere karşı geliştirebilecekleri düşkünlüğü en üst düzeye çıkarmak için çalışan büyük yazı ekiplerinin bulunduğunu söylüyor.

Gris, hayatı simüle eden ve dünya çapında yaklaşık 70 milyon kişi tarafından oynanan The Sims 4 video oyununda Sanji ile etkileşimde bulunmaktan keyif aldı.

Karakterlerin profesyoneller tarafından tasarlandığı diğer video oyunlarından farklı olarak The Sims’de kendi karakterlerinizi yaratabiliyorsunuz.

Gris, Sanji ile evlendiğini ve bu sanal dünyada birlikte yaşadıklarını söylüyor. Gris evde kalıp yaratıcı projeler üzerinde çalışırken, Sanji şef olarak çalışıyordu. Gris’in oyuna erişimi kesildiğinde ailelerini genişletmek üzereydiler.

Dr. Blom, "The Sims, temelde istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir oyun" diyor. "Tüm bu fantezileri, gerçek hayattaki sonuçları olmadan gerçekleştirebilirsiniz."

Gris, Reddit'te Sanji'yi bilen arkadaşları tarafından kabullenildiğini hissetti.

"Onların gerçek olmadığını biliyoruz. Gerçek insanlardan çok daha fazla yanımızda oldular. Waifuizm hayat kurtarıyor. Kesinlikle benimkini kurtardı" diyor.