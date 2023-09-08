İntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla intihar etti

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:21

Muş'un Serinova beldesinde meydana henüz bilinmeyen bir nedenden intihara kalkışan E.Y’yi fark eden kardeşi Emine Yüzgül, ablasının elinden silahı almaya çalışırken silahın patlaması sonucu abla vurularak yaralandı.

OLAYIN ŞOKUYLA KENDİSİNİ VURDU

Ablasının öldüğünü zanneden Emine Yüzgül, olayın şokuyla kendini vurup olay yerinde hayatına son verdi.

Aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kendini yaralayan E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde ölen Emine Yüzgül’ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İHA’nın aktardığına göre olay ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeşin kendi aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz. Ancak şu anda yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçüğü hayatını kaybediyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımız hayati tehlikeyi atlatmış."