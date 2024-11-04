100 bin yıllık panda fosilleri keşfedildi

Çin'de 100 bin yıllık panda fosillerinin bulunduğu bildirildi.

100 bin yıllık panda fosilleri keşfedildi
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:46

Çin'in Guizhou eyaletindeki Asya'nın en uzun, dünyanın ise 3’üncü en uzun mağarası olan Shuanghe Mağarası’nda panda fosillerine rastlandığı bildirildi.

2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkarılan Shuanghe Mağarası’nda 100 bin yıllık olduğu tespit edilen 46 dev panda fosilinin bulunduğu belirtildi.

Araştırmacılar, jeolojik harika olarak adlandırılan Shuanghe Mağarası’ndan 2003 yılından itibaren çok sayıda panda fosili çıkardı.

Çıkarılan kalıntıların, Buzul Çağı'nın sonlarında dev panda popülasyonunun genetik evrim tarihi ile bireysel boyuttaki evrim sürecini anlamak için nadir bir örnek sunabileceği düşünülüyor.

 


Etiketler: #Çin #panda

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