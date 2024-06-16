Çin, Avustralya'ya yeni bir çift dev panda gönderme sözü verdi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 11:25

Güncelleme: 16.06.2024 - 11:28

Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Adelaide kentindeki hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Li, burada yaptığı açıklamada, "panda diplomasisi" kapsamında 2009'dan bu yana hayvanat bahçesinde bulunan iki dev pandanın yıl sonunda Çin'e götürüleceğini belirterek, Wang Wang ve Fu Ni isimli pandaların iki uzak ülkenin yakın dostluğunu temsil ettiğini söyledi.

'BU, İYİ NİYET GÖSTERGESİ'

Çin ve Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin oldukça iyi olduğunu aktaran Li, "Bu samimi ilişkilerin bir sembolü olarak Çin, Adelaide'daki hayvanat bahçesine güzel, sevimli ve genç yeni bir çift dev panda gönderecek. İki ülke arasında dev pandalara ilişkin işbirliği de böylece devam edecek" dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da hayvanat bahçesinin "yıldızı" olan pandaların yeniden gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu hem turizm için oldukça iyi bir gelişme hem de iyi niyet göstergesi. Teşekkür ederiz" diye konuştu.