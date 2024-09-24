Çin’e 2 pandayı iade edecek: 'Ekonomik sıkıntılar nedeniyle...'

Finlandiya, finansal zorunluluklar nedeniyle iki pandayı Çin'e erken göndereceğini açıkladı.

Çin’e 2 pandayı iade edecek: 'Ekonomik sıkıntılar nedeniyle...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:59

Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek.

Bu karara neden olan faktörler arasında Covid-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak.

Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.


Etiketler: #finlandiya #Çin

İlgili Haberler

‘Blue Panda’ mavi ormanlar için yelken açtı

‘Blue Panda’ mavi ormanlar için yelken açtı
Fiat Grande Panda elektrikli ve hibrit motorla geliyor! İşte Türkiye fiyatları ve tüm özellikleri...

Fiat Grande Panda elektrikli ve hibrit motorla geliyor! İşte Türkiye fiyatları ve tüm özellikleri...
Çin, Avustralya'ya yeni bir çift dev panda gönderme sözü verdi

Çin, Avustralya'ya yeni bir çift dev panda gönderme sözü verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler