Çin’e 2 pandayı iade edecek: 'Ekonomik sıkıntılar nedeniyle...'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 24.09.2024 - 09:59

Finlandiya, finansal zorluklar nedeniyle Çin’e iki pandayı erken geri gönderecek.

Bu karara neden olan faktörler arasında Covid-19 pandemisi, turist sayısındaki azalma, Ukrayna’daki çatışmanın neden olduğu enflasyon ve faiz oranlarındaki artış yer aldığı açıklandı.

Sputnik'in aktardığına göre, Liumi ve Pyry isimli pandalar, sonbaharın sonunda Finlandiya’daki Yähtäri Hayvanat Bahçesi’nden Çin’e dönmeden önce karantinaya alınacak.

Pandalar, 2018 yılında Finlandiya’ya getirilmişti ve 15 yıl boyunca burada kalmaları planlanıyordu.