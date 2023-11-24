100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’den Mısır’a geçti

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:24

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:24

İsrail'in bombardımanı atında adeta yıkıma uğrayan Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.

CNN Türk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.

Vatandaşların bugün İstanbul’a gelmeleri beklenirken çok sayıda daha Türk vatandaşının Gazze’den tahliye edilmesi öngörülüyor.