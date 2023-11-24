100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’den Mısır’a geçti
Gazze'den tahliyeler sürüyor. Son olarak 100 Türk vatandaşı ve aile yakınının Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçtiği bildirildi.
İsrail'in bombardımanı atında adeta yıkıma uğrayan Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyeleri sürüyor. Bu kapsamda 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.
CNN Türk'ün haberine göre, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 100 Türk vatandaşı ve aile yakını Gazze’deki Refah sınır kapısından Mısır’a geçti.
Vatandaşların bugün İstanbul’a gelmeleri beklenirken çok sayıda daha Türk vatandaşının Gazze’den tahliye edilmesi öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Üç dakika arayla iki deprem
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!
- Dilan Polat cezaevinden aradı