100 yıldır müzede duran mumyanın gizemi çözüldü

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:16

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:16

ABD'deki George Washington Üniversitesi'nden antropolog Francine Margolis'e göre 1908'de kazılarak çıkarılan mumyanın kalıntıları, doğum sırasında ölmüş olabilecek 14 ila 17 yaşlarında bir ergene ait.

Araştırmacılar, sözkonusu ergen 2 bin yıl önce mumyalanırken kendisiyle bağlantılı bir fetüsün sarılıp bacaklarının arasına yerleştirildiğini söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 1908'de sahada alınan notlar, genç kızın doğum sırasındaki komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Ancak bilim insanları, pelvis ölçülerini almak ve ölüm nedenini belirlemek için mumyanın bilgisayarlı tomografi (BT) X-ray taramalarını yaptığında ergenin göğüs boşluğunda, halihazırda bacakların arasına sarılmış fetüse ait olmayan nesneler buldu.

Kalıntıların X-ray taramaları, mumyanın içinde şaşırtıcı bir şekilde ikinci bir fetüs olduğunu ortaya çıkardı.

Geçen ay International Journal of Osteroarcheology'de yayımlanan çalışmada bilim insanları, "BT görüntüleri incelenirken annede, fetüs olduğu düşünülen unsurlar tespit edildi" diye yazdı.

Araştırmacılar şu sonuca vardı:

"Anne ikizlere hamileydi."

Öte yandan öldüğü sırada, ergenlik çağındaki kızın ya da başka birinin ikizlere hamile olduğunu bilip bilmediği belli değil.

Bilim insanları, kadının göğüs boşluğu yakınındaki ikinci fetüsün tuhaf konumunun da gizemini koruduğunu söylüyor.

Araştırmacılar ikinci fetüsün, mumyalama işleminde yapılan tahnit sürecinde genç kızın vücudunun bu kısmına taşınmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Bilim insanları şöyle yazdı:

"Varlığından haberdar olunmayan bebeğin diğer iç organlarla birlikte mumyalanmış olması mümkün. Mumyalama işlemi sırasında diyafram ve o bölgedeki bağ dokuları çözülerek doğmamış bebeğin göğüs boşluğuna doğru çıkmasına yol açmış olabilir."

Araştırmacılar, mumyanın Mısır'dan ABD'ye taşınmasının da bebeği içeride hareket ettirmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Bilim insanları, muhtemelen doğum sırasında ölmesinin dışında ergenin sağlığı hakkında başka bilgiye sahip değil.

Kafası kayıp olduğu için sağlığı hakkında bilgi edinmenin daha zor olduğunu söylüyorlar.

Araştırmacılar, "Sonuçlar, bu annenin ikizlere hamile olduğunu ve öldüğü sırada doğum sürecinin ortasında olduğunu gösteriyor" diye ekledi.