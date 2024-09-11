11 Eylül saldırılarının 23. yıl dönümü: Saldırılar, uluslararası basında nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:50

11 Eylül 2001'de terör örgütü El Kaide, ticari uçakları kaçırarak Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı'nın genel merkezi Pentagon'a çarpmış ve 2 bin 977 kişiyi öldürmüştü.

Saldırı, dünya medyası tarafından "medeniyetler çatışması" olarak yorumlandı.

11 Eylül saldırılarını gerekçe gösteren başkan George W. Bush, önce Afganistan, ardından da Irak'ı işgal etti. ABD Başkanı George W. Bush Terörizmle Savaş Kampanyası başlattı ve bu kampanya ile NATO'nun 5. maddesini işletmeye başlattı. Bu Kampanya'da ABD'ye başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülke destek olmaktadır.

11 Eylül saldırıları sonucu, başta ABD olmak üzere batılı devletlerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında büyük artış görüldü.

Dünyanın dört bir yanında gazeteler, trajedinin tüm boyutlarını birinci sayfalarına taşıdı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Yanan İkiz Kuleler'i ilk sayfasının ortasına taşıyan The New York Times, 11 Eylül'ü "TERÖR GÜNÜ" olarak nitelendirdi.

Saldırıların üzerinden henüz sadece saatler geçmişken ölü sayısını az tahmin eden The Washington Post, "Yüzlerce Ölü" diye yazdı.

USA Today, bu terörizmi bir "Savaş Nedeni" diye nitelendirerek Afganistan ve Irak'ta yaşanacak kördüğümlerin habercisi oldu.

The New York Daily News de haberi aynı yerden görerek Dünya Ticaret Merkezi'ne yaklaşan ikinci uçağın dehşet verici fotoğrafını göze batan, kırmızı "BU BİR SAVAŞ" sözcükleriyle bezedi.

San Francisco'da yayımlanan The Examiner gazetesi, birçok Amerikalının teröristlere duyduğu öfkeyi vurgulayarak, ilk sayfasına basitçe "P**LER!" başlığını attı.

O sırada hala basılan bir gazete olan The Independent, İkiz Kuleler'in alev ve dumanlar içindeki korkunç bir resmini "Amerika'nın Kıyamet Günü" ifadesiyle manşetine taşıdı.

The Times of London, birinci sayfasında sade ama etkileyici bir yaklaşım benimsedi. Ön ve arka kapaklarının tamamını kullanan gazete, ilk kulenin yıkılmasının ardından dumanla kaplanan Aşağı Manhattan'ın geniş açılı bir fotoğrafını yayımladı. Manşet sadece saat ve tarihten oluşuyordu: "10:02, 11 Eylül 2001".

Diğer gazeteler gibi Britanya'nın The Daily Telegraph gazetesi de saldırıları konvansiyonel savaş perspektifinden görerek "Amerika'ya Karşı Savaş" olarak adlandırdı.

The Guardian da aynı fotoğrafı ve benzer bir manşeti kullandı: "Bir savaş ilanı"

Kanada'da yayımlanan The Globe and Mail gazetesi, 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor'ı bombalamasına ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in bu olayla ilgili "rezillikle hatırlanacak bir tarih" nitelendirmesine atıfta bulundu. Bombalama, 11 Eylül'e kadar Amerikan topraklarında gerçekleşen en ölümcül yabancı saldırıydı.

Avustralya'da Herald Sun gazetesi, yanmakta olan İkiz Kuleler'den atlayan iki Amerikalının rahatsız edici fotoğrafını manşet görselinin içine yerleştirdi. Patlamaların yer aldığı büyük bir fotoğrafın altındaki manşetse "AMERİKA SALDIRIYA UĞRADI" oldu.