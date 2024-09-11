Taylor Swift, ABD başkanlık seçiminde kimi desteklediğini açıkladı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 11.09.2024 - 10:05

Taylor Swift, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışmasının ardından destekleyeceği adayı Instagram hesabından açıkladı.

Swift, 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Swift, canlı yayın tartışmasını izlediğini belirterek, "Henüz izlemediyseniz, şu an elinizdeki konular ve adayların sizin için en önemli olan konulardaki duruşları hakkında araştırma yapmak için harika bir zaman. Bir seçmen olarak ben, adayların bu ülke için önerdikleri politikalar ve planlar hakkında elimden geldiğince her şeyi izlemeye ve okumaya özen gösteriyorum" dedi.

Trump’ın, kendisinin yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğrafını paylaşarak onun desteğini aldığını iddia etmesine yönelik Swift, "Kısa bir süre önce Donald Trump'ın başkanlık adaylığını yanlış bir şekilde destekleyen 'benim' yapay zekamın onun sitesinde yayınlandığından haberdar oldum. Bu durum, yapay zeka ve yanlış bilgi yaymanın tehlikeleri konusundaki korkularımı gerçekten artırdı. Bu durum beni, bir seçmen olarak bu seçimle ilgili gerçek planlarım konusunda çok şeffaf olmam gerektiği sonucuna götürdü. Yanlış bilgiyle mücadele etmenin en basit yolu doğruyu söylemektir" diye konuştu.

ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan Swift, şöyle konuştu:

"Oyumu 2024 Başkanlık Seçimlerinde Kamala Harris ve Tim Walz için kullanacağım. Oyumu Harris'e veriyorum çünkü o, bir savaşçının savunması gerektiğine inandığım haklar ve davalar için mücadele ediyor. Kendisinin eli ayağı düzgün, yetenekli bir lider olduğunu düşünüyorum ve kaos yerine sükûnetle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum. LGBTQ+ hakları, IVF ve bir kadının kendi bedeni üzerindeki hakkı için onlarca yıldır mücadele eden Walz'ı aday olarak seçmesi beni çok etkiledi ve yüreklendirdi. Ben araştırmamı yaptım ve seçimimi yaptım. Siz de araştırmanızı yapın ve seçiminizi yapın."