118 yaşında 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanını aldı
118. yaş gününü kutlayan Fransız rahibe, pazartesi günü kendisinden bir yaş büyük Japon Kane Tanaka’nın ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı oldu.
Değişen birçok şey gibi “dünyanın en yaşlı insanı” unvanı da geçen günlerde el değiştirdi ve "rahibe Andre" adıyla bilinen Lucile Randon unvanın yeni sahibi oldu.
Geçen haftalara kadar, Uluslararası Uzun Ömür Veritabanı ve Guinness rekorlar kitabı, 119 yaşında ölen Kane Tanaka'yı dünyanın en yaşlı insanı kabul ediyordu. Pazartesi günü hayata gözlerini yuman Tanaka, ölümüyle birlikte ünvanını rahibe Andre’ye devretmiş oldu.
22 Temmuz 2018'de hayata gözlerini yuman Japon Kane Tanaka
Huzurevi iletişim sorumlusunun yaptığı açıklamaya göre "Rahibe Andre, unvanın artık ona ait olmasından oldukça memnun, ancak asıl hedefi, 122 yaşında yaşama gözlerini yuman Jeanne Calment’i de geçerek “dünya’da yaşamış en yaşlı insan” unvanını almak.
1904'TE DOĞDU
Rahibe Andre, 11 Şubat 1904'te, I. Dünya Savaşı'ndan on yıl önce Güney Fransa’da doğdu. Şimdi ise Akdeniz kıyısındaki Toulon'daki bir huzurevinde yaşıyor. Her güne kahvaltıyla başlıyor ve gözleri artık pek iyi görmemesine rağmen sabah ayinlerini kaçırmıyor.
Tanaka'nın ardından “dünyanın en yaşlı insanı” unvanını alan Rahibe Andre
Rahibe Andre, AFP’ye verdiği son röportajında, “Bilgeliğime ve zekama her zaman hayran kalınırdı ama inatçı biri olduğum için insanlar artık bu meziyetlerimi daha az umursuyor” diyor. Aldığı birçok mektubun arasında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'dan el yazısıyla yazılmış bir yılbaşı tebriki de bulunuyor.
MAVİ BÖLGELER
Yapılan araştırmalar ve istatistiki bilgilere göre, yaşı 100’ü aşmış çoğu insan Mavi Bölge'de [Blue Zone] bulunuyor. Ancak rahibe Andre'nin yaşadığı bölge, Mavi Bölge'ler arasında yer almadığı için bu açıdan da önemli bulunuyor.
Dünyada insanların en uzun yaşadığı ve en sağlıklı olduğu Mavi Bölgeler olarak adlandırılan beş konum arasında Okinawa (Japonya), Sardunya (İtalya), Nicoya (Kosta Rika), Ikaria (Yunanistan) ve Loma Linda (California) bulunuyor.
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