125 milyon yıllık yeni dinozor türleri keşfedildi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:18

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:18

Çin’in zengin fosil yataklarıyla bilinen Jehol Biyotası’nda yapılan kazılarda, yaklaşık 125 milyon yıl öncesine ait iki yeni dinozor türü gün yüzüne çıkarıldı. Sinosauropteryx lingyuanensis ve Huadanosaurus sinensis adı verilen bu türler, iki ayaklı ve tüylü theropod dinozorlar arasında yer alıyor.

Keşif, National Science Review dergisinde yayımlanan bilimsel bir çalışmayla duyuruldu.

Yeni türlerden biri olan Huadanosaurus sinensis, güçlü çene yapısı ve boyun kaslarıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılara göre bu dinozor, küçük memelileri avlamakta oldukça etkiliydi.

Huadanosaurus'un fosilleşmiş bağırsaklarında, iki kemirgen benzeri memelinin kalıntılarına rastlandı. Bu, dinozor-memeli avcılığına dair şimdiye dek bulunan ilk doğrudan kanıt olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, bu dinozorun küçük avlarını doğrudan ağzıyla yakaladığını, güçlü dişleriyle öldürdüğünü ve avını bütün olarak yuttuğunu belirtiyor. Ayrıca gececi olduğu düşünülen Huadanosaurus’un, ekosistemdeki diğer dinozorlarla zamansal rekabete girmemiş olması olası görülüyor.

SİNOSAUROPTERYX: TÜYLERLE KAPLI, GÜNDÜZ AVCISI

Diğer yeni tür Sinosauropteryx lingyuanensis, adını fosillerinin bulunduğu Çin’in Lingyuan kentinden alıyor. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki bu tüylü dinozorun, daha çok kuşları avladığı düşünülüyor.

Sinosauropteryx'in tüylerinin yalnızca ısı yalıtımı değil, aynı zamanda kamuflaj amacıyla da evrimleşmiş olabileceği ifade ediliyor. Bu da onun hem gündüz hem gece aktif olabilen bir tür olduğunu gösteriyor.

Her iki dinozor türü benzer boyutlarda olsa da, bilim insanları bu türlerin farklı zamanlarda ve farklı avlara odaklandıkları için rekabet içinde olmadığını belirtiyor. Bu durum, Jehol Biyotası'nın zengin ve çeşitlenmiş bir ekosistem yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

EKOSİSTEM İZOLASYONU TÜRLEŞMEYİ TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, bu dinozorların yaşadığı bölgenin diğer bölgelerden tür alışverişine kapalı olduğunu ve bunun, yüksek seçilim baskısı altında hızlı evrimi tetiklediğini düşünüyor.

Bu izolasyonun, volkanik faaliyetler, jeolojik yarık havzaları ve yer kabuğu hareketleri nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.

Çalışmada şu ifadelere yer verildi:

"Bu izolasyon, Kuzey Çin Kratonu'ndaki antik ekosistemlerin, dış bölgelerle etkileşim kurmasını engellemiş olabilir. Bu durum da theropod dinozorların farklılaşmasını hızlandırmış olabilir."