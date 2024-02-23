1250 yıllık 'çıplak festival' tarihinde bir ilk: 'Kadınlar da katıldı...'

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:04

Güncelleme: 23.02.2024 - 14:20

Japonya'daki bir tapınakta düzenlenen ve "çıplak festival" (hadaka matsuri) olarak adlandırılan etkinliğe 1250 yıllık tarihinde ilk kez kadınlar da katıldı.

Kadınlar, mor cübbeler giyerek ve heyecanla ilahiler söyleyerek büyük bir bambu gövdesini adak olarak taşıdı.

"Kötü ruhları uzaklaştırdığı" için yapılan ve katılımcıların "mutluluk" için dua ettiği festivale yedi kadın grubu katıldı.

Birçok kadın, Japon festivallerinde giyilen "Happi Coats" (kalçalara kadar uzanan cübbe) ve şort giyerken, erkekler sadece sumo güreşçilerinin giydiklerine benzer peştamallar giydi.

Katılımcılardan 59 yaşındaki devlet memuru Emi Tachibana, "Kadınların da katılabileceğini duydum ve bu şehre ve festivale heyecan getirmek için kesinlikle katılmak istedim" açıklamasında bulundu.

Kadınların festivale katılımı konusunda hiçbir zaman bir yasak olmadığını ve hatta bazılarının daha önce bireysel olarak küçük adaklar sunduğunu belirten tapınağın rahiplerinden Naruhito Tsunoda, "En önemli şeyin herkes için eğlenceli bir festival olması olduğuna inanıyorum. Sanırım Tanrı da en çok bundan mutlu olurdu" dedi.

Kadınların, festivalin ana etkinliği olan ve kalabalık bir erkek grubunun "kötü ruhları kovmak" için birlikte dövüştüğü etkinliğe katılmadığını dile getiren Tsunoda, festivalin bu bölümünü fiziksel yönü nedeniyle kadınlara açmanın zor olacağını söyledi.

Japonya hükümeti geçen yıl, ülkenin toplumsal cinsiyet uçurumunu daraltmakta zorlandığını gösteren yıllık bir raporun ardından, kadınların topluma katılımını artırmaya çalışacağını açıklamıştı.

HADAKA MATSURİ FESTİVALİ NEDİR?

Hadaka Matsuri, Japonya'da düzenlenen geleneksel bir festivaldir ve adı "Çıplak Festival" olarak çevrilebilir. Bu festival, çeşitli Japon şehirlerinde, özellikle de Okayama'daki Saidai-ji Eyo Hadaka Matsuri ile ünlüdür ve yılın farklı zamanlarında gerçekleşir.

Hadaka Matsuri'ye katılan erkekler genellikle çok az bir şey giyerler; çoğu zaman sadece bir tür geleneksel Japon iç çamaşırı olan fundoshi giyer ve bazen de beyaz çoraplar olan tabi giyerler. Festivalin kökenleri, bereket, şans, ve saflık ritüellerine dayanır. Katılımcılar, genellikle soğuk bir kış gecesinde, tapınak alanlarına toplanır ve şans getirdiğine inanılan kutsal nesneleri yakalamak için birbirleriyle yarışırlar.

Bu nesneler, genellikle bir tür tahta sembol veya diğer kutsal eşyalar olabilir. Etkinlik, fiziksel dayanıklılık ve topluluk ruhunu kutlar; aynı zamanda katılımcılara gelecek yıl için iyi şanslar ve sağlık dileğiyle dolu bir deneyim sunar.

Saidai-ji Eyo örneğinde, gece yarısı yapılan bir törenle, tapınak rahipleri karanlıkta binlerce erkeğin toplandığı kalabalığa kutsal sopa (shingi) ve diğer kutsal nesneleri atar. Bu nesneleri yakalayan veya onlara dokunan kişilerin o yıl boyunca özellikle şanslı olacağına inanılır.

Bu mücadelede, katılımcılar arasında büyük bir rekabet ve fiziksel çaba söz konusudur, ancak tüm etkinlik bir nevi toplumsal birliktelik ve kutlama atmosferinde gerçekleşir.

Hadaka Matsuri, Japonya'nın zengin kültürel mirasının ve geleneklerinin bir yansımasıdır, ve her yıl yerel halk ve yabancı turistler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanır.