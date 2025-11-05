13 yıl kaçtı, sahte kimlikle üniversiteye girdi: Firari pedofili yakalandı

ABD’de 13 yıl önce çocuk istismarı suçlamalarından kaçmak için kendi kaçırılma olayını sahte olarak kurgulayan firari Anthony Lennon, New York eyaletinde sahte kimlikle üniversiteye kayıt yaptırdığı sırada yakalandı.

Lennon, 2012’den bu yana Oklahoma’nın “en çok aranan 10 suçlusu” listesinde yer alıyordu.

Oklahoma Başsavcılığı’na göre 44 yaşındaki Lennon, 2008 yılında çocuk pornografisi bulundurmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak denetimli serbestlikle serbest bırakıldıktan sonra 2012’de aynı suçtan yeniden yargılanmaya başlanmıştı.

Polis, Lennon’ı gözaltına almak için geldiğinde, çalıştığı motelde kanlı bir kaçırılma sahnesi kurduğu ortaya çıktı.

Polis tutanağında, “Olay yerinde kan birikintisi, ayakkabı, gömlek düğmeleri, kanlı ayak izleri ve kaybolan para bulundu. Ancak incelemeler, olayın sahte olduğunu ortaya koydu” ifadeleri yer aldı.

Lennon’ın olaydan hemen önce banka hesaplarını boşalttığı ve ABD’nin çeşitli eyaletlerinde yıllarca izini kaybettirdiği tespit edildi.

SAHTE KİMLİKLE ÖĞRENCİ OLDU

Kaçak, “Justin Phillips” sahte kimliğiyle New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Canton kampüsüne kayıt yaptırdı.

Yetkililere göre Lennon, bu kimlik altında devlet kimlik kartı ve doğum belgesi çıkardı, hatta pasaport almaya da çalıştı.

Üniversite sözcüsü, Lennon’ın 2024 sonbahar döneminde mühendislik bilimleri bölümüne tam zamanlı öğrenci olarak kayıt yaptırdığını ve kampüs dışında yaşadığını belirtti.

“Okul kayıtlarında ‘Justin Phillips’ dışında herhangi bir kimlik bilgisi yoktu” diyen sözcü, zanlının yakalandığı günün ertesi kampüsten uzaklaştırıldığını açıkladı.

13 YIL SONRA PARMAK İZİYLE YAKALANDI

ABD Polis Teşkilatı ve Federal Kolluk Kuvvetleri’nin ortak operasyonuyla Lennon, 30 Ekim’de yakalandı.

Başlangıçta “Justin Phillips” adıyla sorgulanan zanlının parmak izlerinin incelenmesiyle gerçek kimliği ortaya çıktı.

Oklahoma Başsavcısı Gentner Drummond, “Adaletten çok uzun süre kaçtı ama artık yaptıklarının bedelini ödeyecek” açıklamasını yaptı.