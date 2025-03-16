14 Şubat’tan bu yana tedavi altında… Papa’dan ilk fotoğraf!
Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı.
Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.
Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa’nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı.
Fotoğrafta, Papa’nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.
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