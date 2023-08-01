14 yıl boyunca 'cinsel istismara' uğrayan kadın işkence evinden kaçtı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:22

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:22

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde, 2009 yılında kaybolan kadın 14 yıl sonra tutsak olduğu evden kaçmayı başardı.

İşkence evinden kurtulan Ekaterina, annesi Valentina ile birlikte yaşayan 51 yaşındaki Vladimir Cheskidov tarafından kaçırıldığını ve evin bodrumunda hayatta kalma mücadelesi verdiğini söyledi. Ekaterina, polise verdiği ifadede "19 yaşından 33 yaşına kadar cinsel istismara ve türlü işkencelere maruz kaldığını" belirtti.

Polis, Ekaterina'nın şikayeti üzerine Cheskidov'un evine düzenlediği baskında dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Hemen gözaltına alınan ve şu an akıl hastanesinde polis gözetiminde tutulan Cheskidov'un evinde Okşana isimli başka bir kadının kalıntıları da bulundu. Aynı şekilde kaçırılan Okşana'yı 2011 yılında parçalara ayırdığı tahmin edilen adamın daha sonra parçaları "haşladığı" öğrenildi. Okşana'nın parçaları, evin çatısında bulundu.

Cheskidov'un annesi Valentina ile birlikte yaşadığı ve yaşlı kadının bu korkunç olaylardan haberdar olduğu da ortaya çıktı. Tutuklanan Valentina, sorguya alındı.

Cheskidov'un sarhoş olunca işkence odasının kapısını kilitlemeyi unuttuğunu ve bu sayede kaçtığını anlatan Ekaterina, kaçmayı başardıktan sonra Valentina'yı ambulans çağırması için ikna ettiğini söyledi.

Polis, Cheskidov'un evinde yapılan incelemelerde laptop ve disklerde cinsel içerikli görüntüler buldu. Rus medyasında yer alan habere göre, polis, evin etrafında yaptığı incelemeler sonucunda, Cheskidov'un eşinin ve babasının cesedinin bahçede gömülü olduğunu açıkladı.