Saatlerce işkence yapıp kayda almışlardı: Haklarında istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:07

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:07

Bursa'da inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan C.B., geçen aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar'ın işlettiği oto kiralama işletmesinden araç kiraladı. C.B., günü bitince aracı teslim etti. C.B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. Karalar ve Uçar, C. B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre K.'den buluşma sağlamalarını istedi. Müteahhit olan Yunus Emre K. ile arkadaşı Muzaffer Veyisoğlu, C. B.'yi arayıp, iş görüşmesi bahanesiyle yanına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Yunus Emre K., C. B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, C.B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofislerine getirdikleri C.B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darbetti. Karalar ve Uçar, C.B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Müzik açarak bir süre C.B.'yi döven Karalar ve Uçar, C.B.'nin cebindeki 1300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan C.B. ise bayıldı.

‘SOSYAL MEDYADA YAYARIZ’ TEHDİDİ

Bayılıp bir köşede yatan C.B., bir süre sonra kendine geldi. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri C.B. ile fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları C.B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek C.B.'yi tehdit etti. Evine gitmesi için C.B.'ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip evine gönderdi.

Bindiği taksi ile polis merkezine giden C.B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“NEREDEYSE BİR AYAĞIM TUTMUYOR”

Yargılanmasına başlanan sanıklar, hakim karşısına çıktı. Sanıklar, müşteki ve tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada; mağdur olarak ifade veren C.B., "Beni en fazla Melih Karalar dövdü. Canımı çok acıttı. Aldığım darbeler sonucu neredeyse bir ayağım tutmuyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. En çok Melih'ten şikayetçiyim" dedi.

“KENDİSİNE KÖTÜ DAVRANMADIM”

Duruşma savunmasını yapan Melih Karalar ise şirketlerinden otomobil kiralayan C.B. ile aralarında tartışma çıktığını belirtip, "Bana hakaret ve küfürler etti. Onun söylemlerini eşim ve çocuklarım da duydu. Kendisine kötü davranmadım. Olay akşamı bir araya geldik. Aramızda helalleştik. Bunun üzerine ona tatlı ve çay ikram ettim. Hatta taksi çağırıp, parasını da cebine vererek öpüşerek ayrıldık. Ama o bizi gidip, polise şikayet etti. Gasbedecek insanlar değiliz. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.