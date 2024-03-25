141 yıldır sırrı çözülemeyen kilise sonunda tamamlanıyor: Mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olan La Sagrada Familia ve ardıdaki gizem...

Barselona kentinde bulunan La Sagrada Familia, ihtişamıyla ziyaretçileri büyülüyor. 141 yıldır gizemi çözülemeyen kilise sonunda tamamlanıyor. Peki, mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olan La Sagrada Familia'nın ardındaki sır nedir? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:52
141 yıldır sırrı çözülemeyen kilise sonunda tamamlanıyor: Mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olan La Sagrada Familia ve ardıdaki gizem...
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İspanya'nın Barselona kentinde bulunan La Sagrada Familia, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Ünlü mimar Antoni Gaudi tarafından tasarlanan ancak Gaudi'nin ölümü üzerine tamamlanamayan bu eşsiz eserin gizemi, 141 yıldır çözülemiyor. "Bitmeyen Kilise" olarak bilinen La Sagrada Familia'nın tamamlanması için dünyanın önde gelen mimarları büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu muazzam yapı, tamamlandığında mimari harikalar arasında yerini alacak ve ziyaretçilerini büyülemeye devam edecektir.

İspanya'nın Barcelona şehri, dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alıyor ve turistlerin ilk uğrak noktalarından biri olan 'La Sagrada Familia', sadece ihtişamlı görüntüsüyle değil, aynı zamanda vinçlerin gölgesinde bulunmasıyla da dikkat çekiyor. Peki, mimar Antoni Gaudi'nin şaheseri olan La Sagrada Familia'nın ardındaki sır nedir? İşte ayrıntılar...

MİMARI, ESERİNİ İZLERKEN TRENİN ALTINDA KALDI

1882 yılında halkın yardımlarıyla başlayan 'Bitmeyen Kilise' olarak bilinen La Sagrada Familia'nın yapımı, ünlü mimar Antoni Gaudi'nin önderliğinde gerçekleşti. Gaudi, bu eseri bir şaheser olarak adlandırarak, La Sagrada Familia'nın görkemli bir yapı olmasını amaçladı ve çizimlerinde karmaşık mimariyi ustalıkla kullandı.

Katolanya'nın önemli eserlerinde imzası bulunan mimar Antoni Gaudi, 7 Haziran 1926 tarihinde, 73 yaşında tren kazası sonucu hayatını kaybetti. Gaudi, La Sagrada Familia'yı karşıdan izlemek için tren istasyonuna doğru giderken kaza geçirdi. Mimar Antoni Gaudi, La Sagrada Familia'nın tamamlanmamış gizemli projesine adanmış hayatı boyunca çalıştı. La Sagrada Familia'nın tamamlanmasını göremeden, Gaudi'nin naaşı eserin içine gömüldü. Bu, projenin mimari gizeminin hala çözülemediği 141 yıl boyunca devam eden bir sırdır.

DÜNYANIN EN İYİ MİMARLARI ÇALIŞIYOR

La Sagrada Familia'yı tamamlamak için, mimar Antoni Gaudi'nin gizemli çizimlerini anlamak ve devam ettirmek için dünyanın en yetenekli mimarları yıllardır büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak üzerinden 141 yıl geçmesine rağmen proje hala inşaat aşamasında bulunuyor. Vinçlerin hala görülebildiği La Sagrada Familia'yı ziyaret etmek, her yıl milyonlarca insanın Barselona'yı ziyaret etme sebeplerinden biri haline gelmiştir.

VİNÇLERİN GÖLGESİNDE ZİYARET EDİLİYOR

Vinçlerin gölgesinde ziyaret edilen La Sagrada Familia, mimar Antoni Gaudi'nin gizemli çizimlerini çözmek ve eseri tamamlamak için dünya çapında en yetenekli mimarların yıllardır çalıştığı bir proje haline geldi. 141 yıl geçmesine rağmen hala inşaat halinde olan proje, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi Barselona'ya çekiyor. Vinçlerin bulunduğu La Sagrada Familia'yı görmek, bu muazzam yapının eşsiz güzelliğini ve mimarisini keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİLİSESİ OLACAK: 172,5 METRE

La Sagrada Familia'nın dört kulesinin tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Her şey planlandığı gibi giderse, kilisenin inşaatı 2026 yılında tamamlanacak ve La Sagrada Familia dünyanın en yüksek kilisesi olacak. Yapının tamamlanan ilk bölümü olan ve Antoni Gaudi'nin etkisini taşıyan Doğuş Cephesi, Gaudi'nin Barselona'daki diğer altı eseriyle birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

LA SAGRADA FAMILIA'NIN TAMAMLANMASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Gaudi’nin eserinden sorumlu bir numaralı kişi Esteve Camps, “Onun planına harfiyen sadık kalarak projenin ana planına 2026’da bitirmeyi amaçlıyoruz. Dekoratif süslemeler, merdivenler, vb. detayları da ana planı teslim ettikten sonra 2034’te bitirip ziyaretçilere açmayı umuyoruz” sözleriyle anlatırken son dokunuşların ardından 172 buçuk metrelik yüksekliğiyle Barselona’nın en büyük yapısı olacaklarını da ekledi.


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