Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2024 Pazartesi, 12:48
Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

SAINT-MICHEL TÜMÜLÜSÜ-FRANSA

Saint-Michel tümülüs, Fransa'nın Brittany bölgesindeki Carnac'ın doğusunda bulunan megalitik bir mezar höyüğüdür. Kıta Avrupası'nın en büyük mezar höyüğüdür.

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

BARNENEZ-FRANSA

Barnenez Tümülüsü, kuzey Finistère , Brittany'deki ( Fransa ) Kernéléhen yarımadasında, Plouezoc'h yakınında bulunan bir Neolitik anıttır.  MÖ 4800 civarına, erken Neolitik döneme kadar uzanır. Avrupa'nın en eski megalitik anıtlarından ve dünyadaki en eski insan yapımı yapılardan biridir 

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

BOUGON TÜMÜLÜSÜ-FRANSA

Bougon Tümulusu veya Bougon Nekropolü, Nouvelle-Aquitaine'de Exoudon ve Pamproux arasında, La-Mothe-Saint-Héray yakınlarındaki Bougon'da bulunan beş Neolitik höyükten oluşan bir gruptur.

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

PERPERİKON-BULGARİSTAN

Perperikon, Doğu Rodoplarda, Kırcaali şehrinin 15 km kuzeydoğusunda 470 m yükseklikte kayalık tepelerin üzerinde kurulu antik Trakya kenti. Arkeolojik araştırmalara göre, Perperikon’daki ilk yaşam izleri 6 000 yıl önceden, Bakır Taş Çağındandır. Daha sonra Geç Tunç Çağında ve Erken Demir Çağında şehir görkemli ibadet merkezine dönüşmüştür.

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

HİROKİTYA-KIBRIS

Hirokitya,  Kıbrıs adasında Neolitik çağdan kalma arkeolojik bir alandır. UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi. Doğu Akdeniz'in en önemli ve en iyi korunmuş tarih öncesi bölgelerinden biri olarak bilinmektedir.

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

ÇATALHÖYÜK-TÜRKİYE

Çatalhöyük, bugün Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Küçükköy yakınlarında, milattan önce 7000 yıllarından itibaren Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılmış arkeolojik kalıntılardır. 

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

JERICHO KULESİ-FİLİSTİN

İsrail-Ürdün sınırında yer alan Ölü Deniz'in (Lut Gölü) hemen kuzeyinde ve Ürdün Nehri'nin batısındaki Jericho bölgesi, dünyadaki en eski tarihli ve sürekli yaşanmış alanlardan biridir. Jericho Kulesi ise bu bölgeye Çanak Çömleksiz Neolitik A döneminde MÖ 8000 yılı civarında inşa edilen, insanlığın taştan inşa ettiği ilk yapı örneklerindendir.

Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları

GÖBEKLİTEPE-TÜRKİYE

Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbeklitepe’nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Tüm bu bölgenin Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi olduğunu akla getiren ve günümüze kadar 6 tanesi gün yüzüne çıkarılsa da toplam sayılarının 20’yi bulduğu jeomanyetik ölçümlerle belirlenen anıtsal yapıların biçimleri birbirine benzemektedir.

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