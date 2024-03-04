Bu yapılar tarih kokuyor: Tarihin en eski mimari yapıları
SAINT-MICHEL TÜMÜLÜSÜ-FRANSA
Saint-Michel tümülüs, Fransa'nın Brittany bölgesindeki Carnac'ın doğusunda bulunan megalitik bir mezar höyüğüdür. Kıta Avrupası'nın en büyük mezar höyüğüdür.
BARNENEZ-FRANSA
Barnenez Tümülüsü, kuzey Finistère , Brittany'deki ( Fransa ) Kernéléhen yarımadasında, Plouezoc'h yakınında bulunan bir Neolitik anıttır. MÖ 4800 civarına, erken Neolitik döneme kadar uzanır. Avrupa'nın en eski megalitik anıtlarından ve dünyadaki en eski insan yapımı yapılardan biridir
BOUGON TÜMÜLÜSÜ-FRANSA
Bougon Tümulusu veya Bougon Nekropolü, Nouvelle-Aquitaine'de Exoudon ve Pamproux arasında, La-Mothe-Saint-Héray yakınlarındaki Bougon'da bulunan beş Neolitik höyükten oluşan bir gruptur.
PERPERİKON-BULGARİSTAN
Perperikon, Doğu Rodoplarda, Kırcaali şehrinin 15 km kuzeydoğusunda 470 m yükseklikte kayalık tepelerin üzerinde kurulu antik Trakya kenti. Arkeolojik araştırmalara göre, Perperikon’daki ilk yaşam izleri 6 000 yıl önceden, Bakır Taş Çağındandır. Daha sonra Geç Tunç Çağında ve Erken Demir Çağında şehir görkemli ibadet merkezine dönüşmüştür.
HİROKİTYA-KIBRIS
Hirokitya, Kıbrıs adasında Neolitik çağdan kalma arkeolojik bir alandır. UNESCO tarafından 1998 yılında Dünya Mirası olarak ilan edildi. Doğu Akdeniz'in en önemli ve en iyi korunmuş tarih öncesi bölgelerinden biri olarak bilinmektedir.
ÇATALHÖYÜK-TÜRKİYE
Çatalhöyük, bugün Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Küçükköy yakınlarında, milattan önce 7000 yıllarından itibaren Cilalı Taş Devri ve Bakır Çağı'nda yerleşim yeri olarak kullanılmış arkeolojik kalıntılardır.
JERICHO KULESİ-FİLİSTİN
İsrail-Ürdün sınırında yer alan Ölü Deniz'in (Lut Gölü) hemen kuzeyinde ve Ürdün Nehri'nin batısındaki Jericho bölgesi, dünyadaki en eski tarihli ve sürekli yaşanmış alanlardan biridir. Jericho Kulesi ise bu bölgeye Çanak Çömleksiz Neolitik A döneminde MÖ 8000 yılı civarında inşa edilen, insanlığın taştan inşa ettiği ilk yapı örneklerindendir.
GÖBEKLİTEPE-TÜRKİYE
Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbeklitepe’nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Tüm bu bölgenin Neolitik Çağ’ın inanç ve hac merkezi olduğunu akla getiren ve günümüze kadar 6 tanesi gün yüzüne çıkarılsa da toplam sayılarının 20’yi bulduğu jeomanyetik ölçümlerle belirlenen anıtsal yapıların biçimleri birbirine benzemektedir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- Bursa ve Balıkesir CHP'ye geçebilir!
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Enflasyon rakamları açıklandı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı