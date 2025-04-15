15 milyon dolarlık destek: Suriye’nin Dünya Bankası borcunu ödeyecek
Suriye’ye yönelik ilk Körfez desteği geliyor. Suudi Arabistan’ın, ülkenin Dünya Bankası’na olan borçlarını ödemeyi planladığı ortaya çıktı. Plan hayata geçerse, Suriye’ye milyonlarca dolarlık uluslararası yardımın önü açılabilir.
Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgilere göre, Suudi Arabistan, Suriye'nin 15 milyon dolarlık Dünya Bankası borcunu üstlenmeye hazırlanıyor.
Bu gelişme, Körfez ülkelerinin, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye’ye doğrudan mali destek sunacağı ilk somut adım olarak değerlendiriliyor.
Söz konusu borcun ödenmesi, Dünya Bankası hibelerinin ve diğer yardım türlerinin serbest bırakılmasının önünü açabilecek kritik bir adım olarak öne çıkıyor.
Uluslararası finans kurumları, borcu devam eden ülkelere doğrudan mali destek sağlayamıyor.
FELÇ OLAN KAMU SEKTÖRÜ İÇİN UMUT
Dünya Bankası yetkililerinin, Suriye'nin savaş nedeniyle zarar gören elektrik altyapısının yeniden inşası ve kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesi gibi konularda finansman seçeneklerini değerlendirdiği bildirildi.
Ancak kaynaklara göre, Suriye yönetimi ciddi bir döviz kriziyle karşı karşıya. Daha önce borcun, yurtdışında dondurulmuş varlıklarla ödenmesi yönündeki planlar ise sonuçsuz kalmıştı.
Geçtiğimiz ay Katar, Suriye’ye Ürdün üzerinden gaz sağlama planını kamuoyuna duyurmuş ve bu planın ABD'nin onayını aldığı açıklanmıştı.
Bu gelişmeler, Körfez ülkelerinin Esad sonrası yönetimi tanıma ve destekleme yönünde adım atmaya başladığına işaret ediyor.
DÜNYA BANKASI İLE GÖRÜŞME
Suriye Maliye Bakanı Mohammed Yosr Bernieh, hafta başında Dünya Bankası’ndan bir heyetle Şam’da bir araya geldi. Bu görüşme, Suriye hükümeti ile Dünya Bankası arasında kamuya açık ilk toplantı olarak kayda geçti.
Bernieh, görüşmede uluslararası yaptırımların ve “eski rejimin politikalarının” ülkenin mali sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.
ABD ZİYARETİ
Reuters’ın haberine göre, Suriye bu ay içinde Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık bahar toplantıları için Washington’a üst düzey bir heyet göndermeyi planlıyor.
Bu ziyaret, Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’nin ABD’ye gerçekleştireceği ilk resmi temas olacak.
ABD, Ocak ayında insani yardımı kolaylaştırmak amacıyla bazı yaptırımlara altı aylık muafiyet getirmişti. Ancak bu uygulamanın sahadaki etkisi sınırlı kaldı.
Washington, geçtiğimiz ay Suriye’ye yönelik kısmi yaptırım hafifletmesi karşılığında bazı koşullar içeren bir liste sunmuştu. Ancak, Trump döneminden bu yana ABD’nin Suriye’nin yeni yöneticileriyle kurduğu temas oldukça kısıtlı kaldı.
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