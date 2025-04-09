Suriye’de sürpriz atama: Şara'nın ağabeyi, özel kalem müdürü oldu

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:30

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:30

Basında yer alan haberlere göre, Mahir el-Şara geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Atama kararı, ülkede son dönemde yaşanan siyasi değişimlerin ardından Şara ailesinin devlet içindeki etkisinin daha da arttığı yorumlarına neden oldu.

Ahmed el-Şara, Aralık ayında Ebu Muhammed el-Colani takma adıyla bilinen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) örgütünün eski lideri olarak Suriye'de iktidarı ele geçirmişti.

El-Şara'nın daha önce kendi ailesinden isimleri Sağlık Bakanlığı gibi kilit görevlere atadığı biliniyor.

RUSYA'DA EĞİTİM ALDI, JİNEKOLOG OLARAK ÇALIŞTI

Mahir el-Şara'nın geçmişi ise tıp dünyasında dikkat çekici bir kariyere işaret ediyor.

Magazin dergisi Life ve bazı Rus yayın organlarının haberlerine göre Mahir, 2000 yılında Rusya'nın Voronej kentindeki Burdenko Tıp Üniversitesi’nden mezun oldu. 2004 ile 2013 yılları arasında Suriye’de Golan Hastanesi’nde jinekolog olarak çalıştı.

Suriye'deki iç savaşın şiddetlenmesiyle birlikte Rusya’ya geri dönen Mahir el-Şara, 2014-2021 yılları arasında Rus devlet demiryolu şirketi RZhD’ye ait bir klinikte çeşitli görevler üstlendi.

ProDoctorov isimli Rus sağlık değerlendirme platformuna göre, bu dönemde klinikte jinekoloji bölüm başkanı olarak görev yaptı.

“KARİMATİK DOKTOR”

Life dergisi, Mahir el-Şara’nın Rusya’daki görev süresince özellikle kadın hastaları tarafından “karizmatik doktor” olarak anıldığını yazdı.

Bir hasta, değerlendirme sitesinde Mahir için “Tanrı’nın bir hediyesi” ifadesini kullanırken, bir diğeri, doktorun tedavi sürecinde yaşadığı stresle baş etmesine yardımcı olduğu için minnettarlığını dile getirdi.

Şara ailesi içinden gelen bu tür atamalar, ülkede tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bazı gözlemciler, Mahir el-Şara’nın tıbbi geçmişinin siyasi bir pozisyon için yeterli olmadığına dikkat çekerken, bazıları ise bu atamanın Suriye’de aile temelli iktidar yapılarının sürdüğünü gösterdiğini savunuyor.