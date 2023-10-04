16 yaşındaki çocuk komaya girdi... 'Tren çarptı' denildi...
İran'da, 16 yaşındaki Armita Garawand "Ahlak polisi" tarafından darp edilerek komaya sokulduğu iddia edildi. Devlet basını "tren çarptı" dedi.
İran'ın başkenti Tahran'da, 16 yaşındaki Armita Garawand'ın hastaneye kaldırılması tartışmalara yol açtı. Mahsa Amini'nin "Ahlak polisi" tarafından darp edilerek öldürülmesinin üstünden bir yıl geçmesinin ardından Armita Garawand'ın da "Ahlak polisi" tarafından darp edilerek komaya sokulduğu iddia edildi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Armita Garawand'ın, metro istasyonunda başka insanlar tarafından trenden çıkarıldığı ve hareketsiz bir biçimde yattığı görüntüleri servis edildi. Görüntüde, Garawand'ın başörtüsü taktığı veya takmadığı görülmedi. Yayınlanan görüntülerde, trenin içinde ne olduğu da gösterilmedi.
Sürgündeki bir insan hakları örgütü olan Hengaw'a göre, Armita Garawand, başörtüsüne ilişkin ulusal kurallara uymadığı için "ahlak polisi" tarafından "ağır fiziksel saldırıya" uğradı.
DEVLET BASINI "TREN ÇARPTI" DEDİ
Kurgulanmış görüntüleri yayınlayan devlet medyası ise, Garawand'ın, tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını ve tren vagonunun yan tarafına çarptığını iddia etti.
İran resmi haber ajansı Fars, kızın ailesiyle yapılan ve kızın saldırıya uğramadığını söyledikleri bir röportaj yayınladı. Armita Garawand'ın babası, "Tüm videoları kontrol ettik ve bu olayın bir kaza olduğu bizim için kanıtlandı. İnsanlardan çocuğumuzun iyileşmesi için dua etmelerini istiyoruz" ifadesinde bulundu.
HABERİNİ YAPMAK İSTEDİ, TUTUKLANDI
Hastaneye giderek Armita Garawand'ın haberini yapmak isteyen bir gazeteci kısa süreliğine tutuklandı.
Polis, komadaki çocuğun yattığı hastaneye erişimi kısıtladı.
MAHSA AMİNİ'Yİ HATIRLATTI
İddialar, akıllara 1 sene önce yine ahlak polisleri tarafından örtünme kurallarına alınmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan 3 gün sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi getirdi. Amini’nin öldürülmesinden 1 gün sonra başlayan kitlesel protesto hareketleri ülke geneline yayılırken resmî açıklamalara göre 500’den fazla protestocu hayatını kaybetti.
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