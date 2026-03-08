165 çocuk katledilmişti… İnsan Hakları İzleme Örgütü: ‘İran’daki okul saldırısı savaş suçu olarak soruşturulsun’

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve İsrail’in İran Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde 28 Şubat’ta bir ilkokula düzenlediği saldırıyı “yasa dışı” olarak nitelendirdi ve olayın “savaş suçu” kapsamında soruşturulması çağrısı yaptı.

HRW raporunda, okul dahil olmak üzere çeşitli yapıların doğrudan hedef alındığı, saldırının yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiği belirtilerek, rastgele bölgeyi vuran silahlardan farklı bir planlama ile yapıldığı kaydedildi.

Raporda, saldırıya ilişkin soruşturmanın sorumluların okulun varlığından ve içinde çocuk ile öğretmenlerin bulunduğundan haberdar olup olmadığını ortaya koyması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bulguların kamuoyu ile paylaşılması ve yasa dışı saldırıların sorumlularının hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

İran devlet televizyonu, saldırıda en az 165 kişinin hayatını kaybettiğini, ABD ve İsrail’in Minab’daki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’na düzenlediği saldırıyı duyurmuştu.

ABD ve İsrail’in saldırıları, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler sürerken gerçekleşti. İran ise, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere karşılık verdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur’a göre, ABD-İsrail saldırılarında toplam 926 kişi yaşamını yitirdi.