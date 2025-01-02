166 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi

İngiltere’de 166 milyon yıllık yüzlerce dinozor ayak izi keşfedildi.

166 milyon yıllık dinozor ayak izleri keşfedildi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:53

Oxford ve Birmingham Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla, İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde 200’e yakın dinozor ayak izi keşfedildi.

Araştırmada izlerin, 166 milyon yıl öncesine ait olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus’un hareketlerini ortaya koyuyor” denildi.

Araştırmacılar, keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtti.

Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari “Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #dinazor #ayak izi

İlgili Haberler

Bilim insanları, Jüpiter'in uydusunu araştırdı: 'Dinazorları öldürenden daha büyük...'

Bilim insanları, Jüpiter'in uydusunu araştırdı: 'Dinazorları öldürenden daha büyük...'
Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim?

Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim?
Tehlikeli derecede dünyaya doğru yaklaşıyor: 'Dinazorları yok eden asteroit çarpmasıyla kıyaslanabilir...'

Tehlikeli derecede dünyaya doğru yaklaşıyor: 'Dinazorları yok eden asteroit çarpmasıyla kıyaslanabilir...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler