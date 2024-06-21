Tehlikeli derecede dünyaya doğru yaklaşıyor: 'Dinazorları yok eden asteroit çarpmasıyla kıyaslanabilir...'

Yayınlanma: 21.06.2024 - 13:03

Güncelleme: 21.06.2024 - 13:03

Avusturyalı gökbilimciler, Kuğu takımyıldızından "Gliese 710" adlı bir gezegenin saatte 50 bin km hızla güneş sistemimize doğru ilerlediğini ve dünya için başka bir güneş olacağını öne sürdüler.

Avrupa Gaia uzay teleskobundan elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, halen 60 ışık yılı uzaklıkta olan "Gliese 710"un önümüzdeki 1,29 milyon yıl içinde dünyaya çok daha fazla yaklaşacağını söylediler.

"Gliese 710"un kütleçekiminin sayısız diğer gök cisminin yörüngesini değiştireceğini belirten araştırmacılar, bunun da gezegenler arası çarpışmalara neden olacağını ve yeni gök cisimleri oluşturabileceğini kaydettiler.

Avusturyalı bilim insanları Elke Pilat-Lohinger ve Thomas Maindl liderliğindeki ekip tarafından hesaplamalara göre, "Gliese 710", tek başına 100 milyon kuyruklu yıldızı yörüngelerinden saptıracak ve bu kuyruklu yıldızların yaklaşık 4 bin 500 tanesi daha sonra güneş sistemimizin iç kısımlarına doğru girecek.

Araştırmacılar, "Gliese 710"un dünyaya çarpma riskinin önemli ölçüde arttığını varsayıyor.

Pilat-Lohinger, ORF'ye verdiği demeçte, "Böyle bir olası çarpma, Kretase döneminin sonunda dinozorların yok olmasına yol açan asteroit çarpmasıyla karşılaştırılabilir" dedi.