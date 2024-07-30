Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:53

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:53

Dinazor Avı filminin yönetmen koltuğunda Hank Braxtan oturuyor. Filmin senaristliğini Jacoby Bancroft, Jeffrey Giles üstleniyor. Peki, Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim?

DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NE?

Parker, tüfekler, oklar ve el bombaları kullanarak genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları spor için katletmek üzere uzak bir vahşi doğa parkındaki erkek ödül avcılarından oluşan bir ekibe katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra, ekip parktan kaçmaya çalışır. Ancak onlar çoktan birer av haline gelmiştir.

DİNAZOR AVI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Courtney Loggins

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Joston Theney

Antuone Torbert

Dan Sinclair

Butch McCain

Motown Maurice

Richard Trejo

Benjamin Watt

Heath C. Heine

Michael Hardesty

J. Michael Weiss

DİNAZOR AVI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Dinazor Avı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.