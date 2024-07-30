Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim?
Dinazor Avı (Jurassic Hunt) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dinazor Avı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dinazor Avı filminin yönetmen koltuğunda Hank Braxtan oturuyor. Filmin senaristliğini Jacoby Bancroft, Jeffrey Giles üstleniyor. Peki, Dinazor Avı filminin konusu ne? Dinazor Avı filminin oyuncuları kim?
DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NE?
Parker, tüfekler, oklar ve el bombaları kullanarak genetiğiyle oynanıp yeniden yaratılan dinozorları spor için katletmek üzere uzak bir vahşi doğa parkındaki erkek ödül avcılarından oluşan bir ekibe katılır. Rehberleri yırtıcı kuşlar tarafından öldürüldükten sonra, ekip parktan kaçmaya çalışır. Ancak onlar çoktan birer av haline gelmiştir.
DİNAZOR AVI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Courtney Loggins
Ruben Pla
Tarkan Dospil
Joston Theney
Antuone Torbert
Dan Sinclair
Butch McCain
Motown Maurice
Richard Trejo
Benjamin Watt
Heath C. Heine
Michael Hardesty
J. Michael Weiss
DİNAZOR AVI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Dinazor Avı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
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