17 yıl hapis yatan adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:42

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:42

İngiltere'de, cinsel istismar suçu sebebiyle hapis yatan Andrew Malkinson, mahkeme kararıyla 17 yıl sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, Malkinson'un serbest bırakılmasına ilişkin "DNA'lar eşleşmiyor" açıklamasında bulundu.

Mahkeme kararının ardından bir açıklama yapan Malkinson, serbest bırakılması hakkında "Haksız mahkumiyetim sebebiyle 17 yıl acı çektim. Her zaman masum olduğumu biliyordum. Nihayet savcılık mahkumiyetimin devam etmemesi gerektiğini kabul etti. Şimdi temyizden gelecek kararı bekliyorum. Değerlendirmenin hassasiyetle yapılacağını umuyorum" ifadesinde bulundu.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Malkinson, davasındaki başarısızlığı nedeniyle polisi eleştirdi.

2003 yılından itibaren hapis yatan Malkinson şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklandığımdan beri polis, gardiyanlar ve mahkumlar bana yalancı diyor, çünkü suç işlediğimi inkar ettim. Asıl yalancı, polistir. Şartlı tahliye heyeti ne zaman karşılarına çıksam bana suçlu gözüyle baktı. Gerçek katil dışarıda serbestçe dolaşıyor. Mahkeme sonunda suçsuzluğumu kabul etti"

Malkinson'un avukatı Edward Henry, Ceza Davaları İnceleme Komisyonu (CCRC)'nun, Malkinson'un serbest kalmasını sağlayan DNA uyuşmazlığını bildiğini söyledi.

Polis fotoğraflarının Malkinson'un suçsuz olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Henry, "Belgelerin açıklanmaması, Malkinson'u, en güçlü savunma noktasından mahrum bıraktı. Malkinson'un suçsuz olduğunu kanıtlamak ve gelecekte başkalarının da aynı kaderi yaşamasını önlemek istiyoruz" dedi.