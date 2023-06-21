Yunanistan açıklarında batan göçmen teknesindeki kayıplarını arayanlar, DNA örneği verecek

Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:37

Güncelleme: 21.06.2023 - 08:37

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamada, Malakasa Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne, faciadan kurtulan 5'i çocuk 86 kişinin getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Helenik Afet Kurbanları Kimlik Belirleme ekibinin, faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için çalışacağı aktarıldı.

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarının DNA örneği vermek üzere ilgili birime başvurabileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Yunanistan Kızılhaçının da kimlik tespiti sürecine katkıda bulunacağı kaydedildi.

PAKİSTAN VE YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vasilis Kaskarelis, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda görüştü.

Kaskarelis, faciada hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için başsağlığı diledi.

Zerdari de ülkesinde insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele adına alınan tedbirleri aktardı.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

???????Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 81 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.