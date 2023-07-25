DNA testi yaptıran eşcinsel çift, akraba olduklarını öğrendi

Yayınlanma: 25.07.2023 - 18:19

Güncelleme: 25.07.2023 - 18:19

Evlilik hazırlıkları yapan bir çift, DNA kiti satın aldıktan sonra aslında akraba olduklarını öğrendi. Olayın şokunda olan adam, durumu bir yorum sitesinde paylaşarak tavsiye istedi.

DNA testi yapan müstakbel damat, "Birkaç saat önce uçakta DNA sonuçları geldi ve üçüncü dereceden kuzen olduğumuz yazıyor. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir yandan, biz eşcinseliz, bu yüzden bebek sahibi olma konusunda bir endişemiz yok. Ama üçüncü dereceden kuzen bana fazla yakın geliyor" ifadesinde bulundu.

Müstakbel damat sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrılmamız söz konusu değil ama bu konuda kendimi çok tuhaf hissediyorum. Şu anda kimseye söylemek ya da bu konuda konuşmak istemiyorum. Nasıl hissedeceğimi ya da buna nasıl tepki vermeliyim bilmiyorum. Bu delilik mi? Önemli bir şey mi?"

“AYRILMAYA DEĞMEZ”

Öte yandan, yorum bölümündeki birçok kişi bunun ayrılmaya değmeyeceğini savundu.

Bir kullanıcı, müstakbel damadın paylaşımına ilişkin şu yorumda bulundu: "Büyütülecek bir şey değil. Birinci dereceden kuzenler ürkütücü olabilir ama üçüncü dereceden kuzenler sorun değil. Bu ensest değil"

Diğer bir kullanıcı ise, "Üçüncü kuzeninizin kim olduğunu bilmemenizin bir nedeni var. Umarım mutlu olursunuz!” dedi.

Üçüncü bir kişi şöyle yazdı, "Bence bir sorun yok. Hatta sizi neden durdurması gerektiğini anlamıyorum” yorumunu yaptı.