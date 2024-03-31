17 yıllık bekleyişin sonu: Bulgaristan ve Romanya Schengen'e dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya, 17 yıllık bir bekleyişin ardından Schengen vizesiz seyahat bölgesine dahil edildi.
2007 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) katılan Bulgaristan ve Romanya, 17 yıllık bir bekleyişin ardından Schengen vizesiz seyahat bölgesine dahil edildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de Schengen bölgesine katılımının onaylandığını duyurdu. Von der Leyen, hava ve deniz sınırı kontrollerinin bugünden itibaren kaldırıldığını bildirdi.
Bu önemli gelişme, von der Leyen tarafından, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacak bir adım olarak nitelendirildi. Ayrıca, Schengen bölgesinin daha güçlü hale geleceğini ifade etti.
AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ise, kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasının bir sonraki hedef olduğunu belirtti. Johansson, bu konunun sene boyunca üye ülkeler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacağını açıkladı.
AB'YE 17 YIL ÖNCE GİRMİŞLERDİ
Bulgaristan ve Romanya'nın AB'ye katılımı 2007 yılında gerçekleşmişti. Ancak, Avusturya başta olmak üzere bazı ülkeler, düzensiz göçün artabileceği endişesiyle iki ülkenin Schengen bölgesine katılmasına uzun süre karşı çıkmıştı. Nihayetinde, geçen yılın sonunda iki ülkenin Schengen bölgesine katılımı konusunda bir anlaşmaya varıldı ve bu tarihi katılım gerçekleşti.
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