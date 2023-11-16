Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:58

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:58

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vizesine internetten başvuru yapılmasına imkân tanıyan düzenlemeyi kabul etti. Pazartesi günü yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen yeni düzenleme, komisyonun onayının ardından AB resmi gazetesinde yayımlandı. Peki, Dijital Schengen nedir? Dijital Schengen nasıl alınır?

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Schengen, aynı zamanda uygun kurumlarca verilen ve birliğe bağlı ülkeler içinde seyahat etmeye izin veren bir vize türüdür. Schengen bölgesini oluşturan ülkelere bu belge ile giriş yapılabiliyor. Şartlara bağlı olarak bu vize ile birden fazla ülke de ziyaret edilebiliyor.

DİJİTAL SCHENGEN NEDİR?

Vize etiketinin sahteciliği ve çalınması riskini azaltarak Schengen bölgesinin güvenliğini de artıracak. Yeni yasal düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

DİJİTAL SCHENGEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu konuda gerekli altyapının hazırlamasıyla, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Schengen vizesine tabi ülkelerin vatandaşları, belirli koşullar dışında konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmeden, online vize başvurusu yapabilecek.

Yeni düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB Komisyonu tarafından bir vize başvuru platformu oluşturulacak. Bazı durumlar dışında Schengen vizesi başvuruları, tek bir web sitesi üzerinden yapılacak.

SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.