171 İsrailli isimden 'acil' seçim çağrısı: Yeniden başlamak gerekiyor
İsrail'de yapılan üç yeni kamuoyu araştırması Başbakan Binyamin Netanyahu'nun popülaritesinde azalmanın devam ettiğini gösterirken, bir anket de İsraillilerin yüzde 61'inin yeni seçim yapılmasını desteklediğini doğruladı.
Aralarında eski genelkurmay başkanları, eski istihbarat başkanları (Mossad ve Şin Bet), generaller ve bakanlık genel müdürlerinin de bulunduğu 171 önemli isim, Knesset (Parlamento) üyelerine ve parti liderlerine derhal erken seçim yapılması için çağrıda bulundular.
Bu kişiler, medyada yapılan büyük bir duyuruyla, siyasi ve askeri liderliğin başarısızlıkları nedeniyle 7 Ekim'de, İsrail halkının canıyla ağır bedeller ödediği büyük ve tehlikeli bir şeyin (Hamas saldırısı) gerçekleştiğini söylediler.
Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, bunun için ülkede ‘yeniden başlamayı’ ve halkın güvenini kazanan bir liderliğin seçilmesi gerekiyor.
Bu açıklama, savaşın 100. günü münasebetiyle sağcı İsrail Hayom gazetesi ve Profesör Yitzhak Katz'ın yönettiği Maagar Mochot Enstitüsü tarafından yürütülen kamuoyu araştırmasının sonuçlarının yayınlanmasıyla aynı zamanda gerçekleşti.
İsrail halkının yüzde 63'ü seçim tarihinin ileri alınmasını desteklerken, yalnızca yüzde 37'si buna karşı çıkıyor.
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