Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanı'nın 'sözde Ermeni soykırımı' iddiasına yanıt
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sözde Ermeni soykırımı iddiasına ilişkin, "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
'YAKINDAN TEKİP EDİYORUZ'
Keçeli, Gazze'deki felaketin gerçek nedeninin İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirterek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.
Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) January 12, 2024
İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük…
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Buse Terim konuştu: 'Babama sormadım'
- Emekliye ek zamda sona doğru, tarih netleşti!
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- 'Kendi ipinizi çekersiniz'
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı