18 bin Filistinli öldü: İsrailli şirketlerin gözü Gazze'de

Yayınlanma: 17.12.2023 - 14:58

Güncelleme: 17.12.2023 - 14:58

İsrail hükümeti tarafından finanse edilen yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon "Gazze Yerleşim Konferansı için Pratik Hazırlık" başlığıyla Tel Aviv'de konferans düzenledi. Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından "Gazze İsrail Toprağıdır! Savaşın, Kurtarın, Yerleşin" yazılı reklamlar yayımlandı.

Söz konusu reklamlarda, Gazze'de Yahudi yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası paylaşıldı. Yerleşim yerlerini geliştirme şirketlerinden biri olan "Harei Zahav", Instagram hesabından paylaştığı mesajlarında "Gazze yerleşimlerinin" reklamını yapıyor.

"SAHİLDE BİR EV HAYAL DEĞİL"



İsrailli şirketin paylaşımlarında, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık" ifadelerine yer verildi.

Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini daha önce gasbederek Batı Şeria, Doğu Kudüs, Nablus, Golan Tepeleri gibi işgal edilen bölgelerde yerleşim yerleri kuran şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti. Söz konusu İsrailli şirket, işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını gösteriyor.

İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor. İsrail'in yerleşim yerleri oluşturması uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.