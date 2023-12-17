ABD Kongresi'nde 'seks kaseti' çekti: Kovuldu

Yayınlanma: 17.12.2023 - 12:14

Güncelleme: 17.12.2023 - 12:14

ABD'de bir senatör yardımcısının Kongre binasında 'seks kasedi' çektiği ortaya çıktı. Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda cinsel ilişkiye girdiği sırada kendisini filme aldığı öne sürülen Aidan Maese-Czeropski'nin kovulduğu açıklandı.

Maryland Senatörü Ben Cardin'in yardımcısı Maese-Czeropski'nin çektiği videodan 'haberdar olduklarını' duyuran başkent polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cardin'in ofisinden yapılan açıklamada, Maese-Czeropski'nin artık ABD Senatosu'nda görev almadığı belirtildi. Söz konusu görüntülere doğrudan değinmeden bir açıklama yayınlayan Maese-Czeropski ise, iddiaları yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişteki bazı davranışlarım kötü kararlara yol açsa da işimi seviyorum ve işyerime asla saygısızlık etmem. Eylemlerimi aksini ima edecek şekilde nitelendirmeye yönelik her türlü girişim uydurmadır ve bu konularda hangi yasal seçeneklerin mevcut olduğunu araştıracağım."

11 EYLÜL KOMİSYONU DURUŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Söz konusu duruşma salonu, 11 Eylül komisyonu duruşmalarına ev sahipliği yapmıştı ve eski FBI direktörü James Comey, 2017'de Donald Trump hakkındaki ifadesini burada vermişti.

ABD'nin eski başkanı Trump, yönetiminde yer almış bazı isimlerin Rusya bağlantıları ile ilgili iddiaları soruşturan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkanı James Comey'i görevden almıştı.