18 yaşında ABD’nin en genç siyah belediye başkanı oldu

08 Aralık 2022 Perşembe, 20:33

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arkansas eyaletinde Demokrat Parti'den seçime giren Jaylen Smith, Earle kasabasının belediye başkanı oldu.

Liseyi geçen yıl bitiren Smith Facebook üzerinden, "Earle, Arkansas için daha iyi bir sayfa açma zamanı. İnsanların oy vermesi için harekete geçen tüm destekçilerime teşekkür ederim. Hepinize gerçekten minnettarım" açıklamasında bulundu.

Smith, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada ise "Bir yerden başlamanız lazım. Şimdi olabilecekken 30 ya da 40 yaşında belediye başkanı olmak istemedim" dedi.

Smith, lisedeyken okul öğrenci birliği başkanlığı da yapmıştı.