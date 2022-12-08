ABD eyaleti TikTok'a dava açtı

08 Aralık 2022 Perşembe, 12:24

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'a ABD'nin Indiana eyaleti tarafından dava açıldı. Başsavcı Todd Rokita, TikTok'un ana şirketi ByteDance'ı eyaletin tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle suçladı.

BBC'nin haberine göre, Tiktok'a iki dava açıldı. İlk dava, uygulamanın genç kullanıcıları uygunsuz içeriğe maruz bıraktığını iddia etti Diğer davada ise Rokita, TikTok'un Çin hükümetinin hassas tüketici bilgilerine erişme ihtimalini açıklamadığını iddia etti.

Mahkeme belgelerinde sosyal medya uygulaması için "TikTok kuzu postuna bürünmüş bir kurttur. TikTok'un Indiana'daki tüketicileri verilerine yönelik riskler konusunda aldatmasına ve yanıltmasına izin verildiği sürece, bu tüketiciler ve mahremiyetleri kolay avdır" denildi.

Yapılan şikayette, uygulama algoritmasının "alkol, tütün ve uyuşturucuyu tasvir eden; cinsel içerik, çıplaklık ve müstehcen temalar ve yoğun küfür" gibi çeşitli uygunsuz içerikleri teşvik ettiği belirtildi.

Şikayette ayrıca, Apple ve Google uygulama mağazalarında 12 ve üzeri yaş derecelendirmeleri ile genç kullanıcıları aldattığını iddia edildi.

Indiana eyaleti, "haksız ve aldatıcı davranışları" nedeniyle şirketin uygulamalarına karşı bir tedbir kararı ve şirkete karşı sivil cezalar talep etti.

Başsavcı Rokita, açılan davalara ilişkin "bir ABD eyaleti tarafından ByteDance'a karşı açılan ilk dava olduğunu" söyledi.

ByteDance ve TikTok BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Davaların duyurulması, diğer ABD eyaletlerinin TikTok'u yasaklamak için yasa tasarısı hazırlamasının ardından geldi. Teksas, Güney Dakota ve Güney Carolina TikTok'un eyalet hükümeti cihazlarında kullanılmasını yasakladı.