ABD'de Temsilciler Meclisi eşcinsel evlilikleri koruma altına alan tasarıyı onayladı

08 Aralık 2022 Perşembe, 20:13

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Temsilciler Meclisi Genel Kurulu tarafından, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenleme oylandı. Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi. Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

KÜRTAJ KARARI ENDİŞE YARATMIŞTI

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti. Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.