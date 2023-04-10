19 yaşındaki Brezilyalı bir genç kız, idam cezasıyla karşı karşıya
Brezilyalı 19 yaşındaki Manuela Vitoria de Araujo Farias'ın, Endonezya'nın popüler turizm adası Bali'de yer alan Uluslararası Havalimanı'nda üç kilogram kokainle yakalanmasının ardından infaz edilebileceği ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
Brezilyalı 19 yaşındaki bir genç kız, Endonezya'da idam ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
Geçimini sağlamak için iç çamaşırı ve parfüm satan Manuela Vitoria de Araujo Farias, bu yılın başlarında Endonezya'nın popüler turizm adası Bali'ye gelirken Bali Uluslararası Havalimanı'nda valizinde üç kilogram kokainle yakalandı.
Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanmasının ardından son üç aydır gözaltında tutulan Farias için savcılar geçen hafta, suçlu bulunması halinde mümkün olan en yüksek cezanın verilmesini talep etti.
Farias'ın, Endonezya'nın uyuşturucu karşıtı sert yasaları uyarınca, kaçakçılıktan suçlu bulunması halinde idam mangası tarafından infaz edilebileceği ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
"ÇETELER TARAFINDAN KANDIRILMIŞ OLABİLİR"
Savcılar, mahkemeye Farias'ın açıkça uyuşturucu çetesiyle birlikte çalıştığını söylerken, avukatı Farias'ın çeteler tarafından kandırıldığını iddia etti.
Farias'ın avukatı Davi Lira da Silva, Farias'ı kandıran çetenin, adada hastalar için dua edilen tapınaklardan bahsetmesi üzerine Farias ile işbirliği yapması için kandırıldığını iddia ediyor. Farias'ın annesinin kısa bir süre önce felç geçirdiği belirtildi.
Avukatlar ayrıca, çetenin, sörf sporuna meraklı olan Farias'a ülkeye geldiğinde dersler için ödeme yapma sözü verdiğini de iddia ediyor.
AİLESİ KAMPANYA BAŞLATTI
Farias'ın ailesi de uluslararası hukuk alanında uzman bir kişinin davaya müdahil olabilmesi için bir kitlesel fonlama kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Davanın ertelendiği ve bu ayın sonunda devam edeceği belirtilirken, ilgili soruşturmaların devam ettiği bildiriliyor.
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