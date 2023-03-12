Endonezya’da yanardağ patlaması
Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Yograkarta kentinin kuzeyinde bulunan, 2 bin 910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi.
Yetkililer, bölgede henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.
Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi’nin çevresindeki 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Merapi yanardağında, 13 yıl önce 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti.
Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.
Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.
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