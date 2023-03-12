Endonezya’da yanardağ patlaması

DHA
12 Mart 2023 Pazar, 10:28
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<p>Endonezya’nın <strong>Orta Cava</strong> bölgesindeki <strong>Yograkarta</strong> kentinin kuzeyinde bulunan, <em>2 bin 910 metre</em> yüksekliğindeki <strong>Merapi</strong> yanardağında patlama meydana geldi. </p>

Endonezya’nın Orta Cava bölgesindeki Yograkarta kentinin kuzeyinde bulunan, 2 bin 910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi. 

<p>Yetkililer, bölgede henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.</p>

Yetkililer, bölgede henüz tahliye gerektiren tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.

<p>Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi’nin çevresindeki <strong>3 ila 7 kilometre alanda</strong> dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. </p>

Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi’nin çevresindeki 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. 

<p>Merapi yanardağında, 13 yıl önce <strong>30 Kasım</strong>’da patlama meydana gelmişti. </p>

Merapi yanardağında, 13 yıl önce 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti. 

<p>Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle <strong>353 kişi hayatını kaybetmişti</strong>. Bölgeden <strong>350 bin kişi</strong> tahliye edilmişti.</p>

Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.

<p>Endonezya’da <strong>147</strong> yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların <strong>76</strong>’sı aktif durumda.</p>

Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.

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