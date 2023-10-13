'190'dan fazla çocuğu öldürmüştü...' Genova Canavarı öldü!

Kolombiya'da 190'dan fazla çocuğu öldüren seri katil, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:53
'190'dan fazla çocuğu öldürmüştü...' Genova Canavarı öldü!
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Ülkede 190'dan fazla çocuğu katlettiğini itiraf eden ve 835 yıl hapis cezasına çarptırılan Luis Alfredo Garavito'nun 66 yaşında öldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Valledupar kentindeki hastanede yaşamını yitiren Garavito'nun hapis cezasının bir kısmını burada geçirdiği kaydedildi, ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

"Genova Canavarı" olarak adlandırılan Garavito, 1990'lı yıllarda, 8-16 yaşlarındaki çocukları öldürdüğünü itiraf etmişti.

Nisan 1999'da gözaltına alınan seri katil Garavito, 1994'ten itibaren cesedi bulunan 114 çocuğu öldürdüğünü itiraf etmiş, daha sonra itiraflarına yenilerini ekleyerek 190'dan fazla çocuğun cinayetini üstlenmişti.

Garavito'nun son yıllarda tahliye edilmesi gündeme gelmiş ve ülkede tepki çekmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque, 2021'de Garavito'nun tahliyesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.


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