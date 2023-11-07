1991'deki katliamın faillerinden Haçaturyan'a 15 yıl hapis
Azerbaycan'ın Hocalı ilinin Meşeli köyünde, 22 Aralık 1991'de yapılan katliamla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yargılanan Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı ilinin Meşeli köyünde gerçekleştirilen saldırının zanlılarından Ermeni asıllı Vagif Haçaturyan’ın cezası belli oldu.
Bakü Askeri Mahkemesi Hakimi Zeynal Ağayev'in başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada soykırım suçuyla yargılanan Haçaturyan, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
25 AZERBAYCANLI ÖLDÜ
Aralarında Vagif Haçaturyan’ın da bulunduğu Ermeni güçleri, 22 Aralık 1991'de Hocalı ilinin Meşeli köyüne silahlı baskın düzenlemiş, saldırıda 27 Azerbaycanlı öldürülmüş 14 kişi ise yaralamıştı.
Azerbaycan’da uluslararası arananlar listesinde bulunan 68 yaşındaki Haçaturyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla tedavi görmek için Ermenistan'a geçiş yaparken Azerbaycan sınır muhafızlarınca 29 Temmuz’da Laçın sınır kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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