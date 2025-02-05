2 adet F-35 savaş uçağı acil iniş yaptı
ABD ordusuna ait 2 adet F-35 tipi savaş uçağının, Japonya’nın Ehime eyaletindeki Matsuyama Havaalanı’na acil iniş yaptığı bildirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.
Dünya genelinde ardı ardına meydana gelen sivil ve askeri havacılık kazaları güvenlik endişelerine neden olurken, bu kez Japonya’nın Ehime eyaletinde endişeli anlar yaşandı.
Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, ülkenin Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü’ne bağlı olan ABD’ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı, yakıtlarının tükenmesi üzerine yerel saat ile 12.05’te Matsuyama Havaalanı’na acil iniş yaptı.
Olay nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı’na inişinde gecikme yaşandığı kaydedildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #ABD #F-35 #acil iniş
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