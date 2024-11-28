Milli Savunma Bakanı Güler'den 'F-35' açıklaması: Bağcıoğlu’dan ‘taviz’ sorusu

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:50

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:50

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin F-35 almak için tekrar ABD ile görüştüğüne işaret ederek, Amerikalıların ‘KAAN uçağını’ Türkiye’nin ‘yapabileceğini ve uçtuğunu’ görünce düşüncelerini değiştirdiğini söyledi. Güler, “Kendileri F-35’i verebileceklerini ifade ediyorlar. Toplam 40 tane F-35’i almak için isteğimizi bildirdik” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, konuya ilişkin, “Kendi içerisinde bile mantık hatası taşıyan bir ifade. KAAN uçağını hemen şimdi üretebilecek olsak Amerikalılar neden bize uçak satmak istesin? Biz neden F-35 satın almak isteyelim” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Komisyon üyesi olan ve olmayan milletvekillerinin görüşleri dinlendi. Muhalefet; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Kara Harp Okulu mezuniyeti sonrası kılıç çatıp, ‘Mustafa Kemali’in askerleriyiz’ sloganı atmalarının ardından hedef gösterilen ve haklarında ihraç istemiyle soruşturma başlatılan teğmenlerle ilgili tepki gösterdi. CHP sıralarına üzerinde ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ yazılı dövizler asıldı. Milletvekillerinin soruları ardından konuşan Bakan Güler, teğmenlere ilişkin, “Ortaya çıkan durum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun bıraktığı manevi mirası göz ardı eden bir tutumdan ziyade vuku bulan disiplin suçunun incelenmesidir. İsnat edilen suç kılıç çatmak, andı okumak veya ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demek değil defaten yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir” dedi.

'‘ANA MADDEMİZ DEĞİL''

Teğmenlerin hiçbirine ‘Niye Mustafa Kemal’in askerleriyiz dedin?’ şeklinde bir soru yöneltilmediğini öne süren Güler, “Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan grup hâlinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askerî hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur, bunun görmezden gelinmesi de mümkün değildir. Ayrıca, teğmenlerle ilgili gündem, bizim normal günlük gündemimizin ana maddesi de değildir” diye konuştu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Bakan Güler’e ‘ülkenin öyle ama’ diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Güler, “Evet, ülkenin olabilir, bizim değil çünkü her gün 30 bin evladımız yirmi dört saat üç yüz altmış beş gün operasyonda, onları takip ediyoruz” dedi. Bakan Güler’e tepki gösteren CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Disiplinsizliğin cezası ihraç mı? Uyarı veya başka bir yaptırım değil mi?” dedi. Bakar Güler ise disiplin mahkemesinin kararını vereceğini açıkladı.

‘'40 UÇAK ALACAĞIZ''

F-16 tedarikine ilişkin konuşan Güler, “F-16 Block 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 1,4 milyar dolarlık bir parayı yatırdık; bununla 40 tane F-16 Block 70 Viper uçağı alacağız ve 79 tane modernize edecektik. 79 taneden vazgeçtik, şunun için vazgeçtik: F-16 modernizasyonu TUSAŞ tesislerimiz, kendisi yapabilecek durumda, dolayısıyla onları oraya devrettik. 40 tane uçak alacağız, toplam yaklaşık bir de, özellikli mühimmatlar var” ifadelerini kullandı. Güler toplam maliyetin ise 6,5-7 milyar dolar olacağını belirtti. Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımındaki son durumu da aktaran Güler, Almanya’dan konuya ilişkin ‘gerekli izinlerin’ çıktığını ve gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CUMHURİYET YAZMIŞTI

Türkiye’nin S-400 alımı sebebiyle çıkartıldığı F-35 programına ilişkin de konuşan Güler, “F-35’lerle ilgili, 6 tane uçağımız var orada. Tabii, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35’i verebileceklerini ifade ediyorlar. Biz hem üretim payımızın tekrar bize verilmesinde ısrar ediyoruz hem de toplam 40 tane de F-35’i almak için isteğimizi bildirdik” dedi. Güler, ABD’lilerin S-400’lere ilişkin olarak bir ‘itirazı’ kalmadığını söyledi. Cumhuriyet’in , 27 Ağustos tarihli ‘ABD’ye F-35 yoklaması’ haberinde Ankara ve Washington hattında Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı F-35 programına dönüşü için bir görüşme trafiği sürdürüldüğü yazılmıştı.

‘'BİZE SÖYLEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR''

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili emekli büyükelçi Namık Tan, Bakan Güler’in komisyondaki konuşmasını ‘hayretle’ okuduğunu belirterek, “Sözlerini halka doğruları anlatmak için değil, Cumhurbaşkanına ve ortaklarına kendini göstermek için söylediği açık. AKP Hükümetinin, Ruslardan teknolojisini ve kullanım talimatını bile alamadığımız S-400’ler uğruna, büyük bir emek ve masrafı çöpe atarak F-35 projesinden Türkiye’yi attırmasını eleştirdik diye bize söylemediğini bırakmayanlar, bugün teknolojisini her vesileyle kötüledikleri F-35’e geri dönmek için müzakere ettiklerini beyan ediyorlar” dedi.

'‘MANTIK HATASI TAŞIYOR''

Bakan Güler’in konuşmasında KAAN uçağına ilişkin, “Tabii, biz KAAN uçağını şimdi yapacağımızı, yapabileceğimizi de uçtuğunu da görünce biraz düşünceleri de değişti” dediğini anımsatan Tan, “Gûya Amerikalılar da bunu görmüşler ve bize F-35 vermeye ikna olmuşlar. Kendi içerisinde bile mantık hatası taşıyan bir ifade bu: KAAN uçağını hemen şimdi üretebilecek olsak Amerikalılar neden bize uçak satmak istesin? Biz neden F-35 satın almak isteyelim. Bir gün elbette Türk uçağı KAAN'ı göklerde gururla izleyeceğiz; fakat bir savaş uçağının teknolojisinin ve imalatının geliştirilme süreci uzun yıllar gerektirir. Bitimine daha çok zaman olan bir projenin tamamlandığını öne sürerek halkın duygularıyla oynamak, milli savunma politikalarındaki başarısızlığı örtmek için bu kadar beceriksizce yanıltıcı beyanlarda bulunmak da ancak bu hükümete yakışır” dedi.

BAKAN 'ALMA TARAFTARI DEĞİLİM' DEMİŞTİ

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise Türkiye’nin ‘askeri gereklilikten çok siyasi tercihlerle’ Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi tedarik etmesi sonucunda F-35 programından çıkarıldığını anımsatarak, Bakan Güler’in geçtiğimiz senenin bütçe görüşmelerinde konuya ilişkin, “Açıkçası biz KAAN gibi bir uçağı artık şu anda hangardan çıkarmışız, 15-20 gün sonra uçuracağız. Biz hakikaten F-35 almalı mıyız? Yoksa KAAN uçağı için biraz daha sabretmeli miyiz? Kendi yerli milli uçağımızı kullanmak dururken F-35'i kullanabilir miyiz, kullanmalı mıyız? Bunu iyice bir düşünmemiz gerekir. Benim şahsi görüşüm; kesinlikle alma taraftarı değilim” ifadesi kullandığını söyledi.

‘'TAVİZ SÖZ KONUSU MU?''

Gelinen son durum çerçevesinde soru işaretleri bulunduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, “F-35’lerin verilmesi için geçmiş dönemde birçok şart ortaya koyan ABD ile nasıl anlaşma sağlandı? Özellikle S-400 hava savunma sistemi kullanımına ilişkin veya Ege, Akdeniz, Kıbrıs adası odaklı yoğun temaslar dikkate alındığında diğer konularda verdiğimiz, vereceğimiz tavizler söz konusu mu?” dedi. Türk-İsrail ilişkilerinin İsrail’in Gazze’ye saldırıları sebebiyle geldiği duruma ve ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yeni kabinesinin aşırı İsrail yanlısı tutumuna işaret eden Bağcıoğlu, “İsrail'den saldırı beklediğini en üst seviyeden açıklayan Türkiye'ye F-35 verilmesi mümkün mü? Projeye tekrar dahil olunmasının yasal düzenleme ile olacağı dikkate alındığında Trump yönetimine nasıl güveneceğiz?” ifadelerini kullandı. ANKARA