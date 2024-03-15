2 bin 300 kişilik 'çıplak tur': 80 bin TL

ABD-Norveç ortaklığı ile 2 bin 300 kişilik "çıplak tur" düzenlendi. Bir haftalık turun maliyeti, 2 bin 500 dolar (yaklaşık 80 bin TL) oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:00
2 bin 300 kişilik 'çıplak tur': 80 bin TL
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ABD merkezli bir turizm şirketi, ABD'nin Florida kentinden demir alan Norveç İncisi adlı 2 bin 300 kişi kapasiteli gemi ile ”çıplak tur” düzenledi.

Norveç firmasına ait gemide düzenlenen tur, sosyal ortamlarda çıplak olmayı temel alan nüdizm felsefesini benimseyenler tarafından rağbet gördü. 

Çıplak bir tatili deneyimlemek isteyenlerin katıldığı tur, Florida'dan demir aldıktan sonra Meksika ve Honduras'a uğradı.

ABD-Norveç ortaklığında düzenlenen bir haftalık turun maliyeti, kişi başı en az 2 bin 500 dolar (yaklaşık 80 bin TL) oldu.

Fotoğraf çekmenin yasak olduğu turda, yalnızca gemi limana yaklaştığında ve diskolar ile yemek salonlarında kıyafet giymek zorunlu tutuldu.

2025 yılında düzenlenmesi planlanan bir sonraki tur için rezervasyonlar başladı. Tur ücretleri, kişi başı en az 2 bin 500 dolar (80 bin TL), en lüks iki kişilik bir kamara için 33 bin dolar (1 milyon TL) olarak belirlendi.


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