NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzayda keşfedilen gaz bulutunun içerisinde "bira" bileşenlerinin bulunduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 14:21
NASA açıkladı: Uzayda ‘bira’ bulundu
Abone Ol google-news

NASA, evrenimizle ilgili pek çok sorunun cevabının aranmasında yardımcı olması için fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla "IRAS 2A" ve "IRAS 23385" adlı iki genç ön yıldızı tespit etti. 

Keşfedilen iki genç ön yıldızların "gerçek bir kimyasal kokteyl" içerisinde yüzdüğünü belirten NASA, ön yıldızların etrafını saran gaz bulutu içerisinde bira bileşenleri bulduğunu açıkladı.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN OLUŞUMUNA BENZER BİR SÜREÇ

James Webb Uzay Teleskobu ile iki ön yıldızın etrafını saran gaz bulutunun içinde, "alkol" olarak da bilinen "etanol" moleküllerinin yoğun olduğu tespit edildi.

NASA'nın bulduğu "kokteyl" içerisinde; Etil alkol (Etanol), sirke ruhu olarak bilinen asetik asit, karınca asidi olarak bilinen formik asit, kokusuz bir gaz olan metan, zehirli bir gaz olan formaldehit, kükürt dioksit (sülfür dioksit) bulundu. 

"Kokteyl" içerisinde yer alan kükürt dioksit, bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bilim insanları, kükürt dioksitin gezegenimizin yer aldığı Güneş sisteminin oluşum sürecinde önemli bir rol oynadığını düşündüklerini belirtti. 

"Güneş sisteminin oluşumuna benzer bir süreç" vurgusunda bulunan NASA, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

”IRAS 2A düşük kütleli bir ön yıldızdır, geçirdiği bu süreç ise Güneş sistemimizin başlangıcına benzer olabilir. Bu da IRAS 2A'nın etrafında bulunan bu kimyasalların, Güneş sistemimizin gelişiminin ilk aşamalarında da mevcut olabileceği ve daha sonra Dünya’ya taşınmış olabileceği anlamına geliyor” 

ÖN YILDIZ NEDİR?

Ön yıldız, yıldızların oluşum sürecindeki ilk aşamadır. Bu aşamada, yıldızlar henüz tam olarak oluşmamıştır ve yıldızlar arası gaz ve toz bulutları, yerçekimi etkisiyle bir araya gelerek yoğunlaşırlar. Ön yıldızların içinde, gaz ve toz yoğunluğu ve sıcaklık nedeniyle kimyasal tepkimeler gerçekleşmeye başlar. Bu tepkimeler, ön yıldızın merkezinde yüksek sıcaklıklara ulaşmasını sağlar ve sonrasında, yıldızın artan kütle ve gaz yoğunluğu sebebiyle nükleer patlamalar gerçekleşir. Bu, patlamalar sürekli olarak devam eder ve yıldızın ışık yaymasını sağlar.  Enerji dengesinin sağlanmasının ardından ön yıldızın, yıldıza dönüşümü tamamlanmış olur.


ABD haberleri uzay haberleri bira haberleri Alkol haberleri NASA haberleri James Webb Teleskobu haberleri

İlgili Haberler

Ünlü popçunun konserinde doğum kontrol hapları dağıtıldı

Ünlü popçunun konserinde doğum kontrol hapları dağıtıldı
Moldova Dışişleri Bakanı kıyasladı: 'Real Madrid’in bütçesinden bile düşük'

Moldova Dışişleri Bakanı kıyasladı: 'Real Madrid’in bütçesinden bile düşük'
103 yaşındaki şoföre para cezası: Ehliyet süresi dolmuş

103 yaşındaki şoföre para cezası: Ehliyet süresi dolmuş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş

İstanbul, Erzurum, Muğla, Samsun… SONAR Araştırma’nin son yerel seçim anketi ortaya çıktı: Sonuçları il il paylaştı! İstanbul’da durum başa baş
Zimbabve’de Apostolik Kiliseler skandalı: Sahte peygamber ve çocuk evlilikleri

Zimbabve’de Apostolik Kiliseler skandalı: Sahte peygamber ve çocuk evlilikleri
Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen

Yerel seçime 18 gün kalmışken usulsüzlükler de ortaya çıkmaya başladı: Bir hanede 2 bin 99 seçmen
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 15 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Koç burcu yorumu
Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’

Mansur Yavaş’tan malvarlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a: ‘Daireleri sayıyor herhalde’
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızların sizin için sakladığı sürprizlere hazır olun!

16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Yıldızların sizin için sakladığı sürprizlere hazır olun!