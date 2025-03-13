2 bin yıllık kelt hazinesinin sırrı çözüldü

Yayınlanma: 13.03.2025 - 13:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 13:00

Yeni yapılan jeofizik araştırmalar, Jersey’nin MÖ 1. yüzyılda sanıldığı gibi izole bir bölge olmadığını, aksine yoğun bir Kelt yerleşimi barındırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, bu değerli hazinenin Julius Caesar’ın Roma ordusunun eline geçmemesi için aceleyle buraya taşındığını düşünüyor.

Yaklaşık 4.25 milyon sterlin değerindeki hazine, 2012’de Grouville’de bir tarlada bulunduğunda, neden bu kadar uzak bir bölgeye gömüldüğü bilinmiyordu. Ancak yapılan araştırmalar, bölgenin Armorica’daki (günümüz Bretanya ve Normandiya) Coriosolitae kabilesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Arkeologlara göre, MÖ 56 yılında Sezar’ın Britanya’ya saldırmasıyla birlikte Keltler, deniz ticaretinde uzmanlaşmış ve değerli varlıklarını güvenli bölgelere taşımış olabilirler.

Jersey kıyılarındaki tehlikeli sığlıklar ve resifler, burayı düşmanların kolayca ulaşamayacağı bir saklanma noktası haline getirmiş olabilir.

KUTSAL BİR ALAN MI?

Bölgedeki Neolitik döneme ait bir megalitik mezarla bağlantılı olduğu düşünülen alan, bazı arkeologlara göre Keltler için kutsal bir yer olarak kabul ediliyordu.

Arkeolog Dr. Hervé Duval-Gatignol, hazinenin burada gömülmesinin ataların ruhani gücüyle ilişkili olabileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Bu tarlalarda inanılmaz derecede özel bir şey var. Ataların gücünün burada binlerce yıl öncesine dayandığına inanıyoruz. Bu alan, Keltler için kutsal bir yer olabilir ve bu yüzden hazine buraya getirilmiş olabilir."

GİZEM ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Jersey kıyısına gömülen dünyanın en büyük Kelt hazinesi, büyük olasılıkla Roma istilasına karşı bir önlem olarak saklandı.

Ancak bazı uzmanlar, bölgenin kutsal bir alan olması nedeniyle, Keltlerin atalarının gücüne duyduğu saygı sebebiyle buraya saklamış olabileceğini de düşünüyor.