Arkeologlar tarafından bilinen en eski alfabetik yazı keşfedildi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:48

Güncelleme: 24.11.2024 - 13:48

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, yazıyı MÖ 2400'lere tarihlendirerek bilinen diğer alfabetik yazılardan yaklaşık 500 yıl öncesine dayandırdı.

Keşif, alfabelerin kökeni, evrimi ve erken uygarlıklar için ne anlama geldiği hakkında yeni bilgiler ortaya koydu.

Kil silindirin bulunmasının ardındaki isim olan arkeolog Glenn Schwartz, “Alfabetik yazı insanların yaşam biçimlerini, düşünme ve iletişim kurma biçimlerini değiştirdi. Bu yeni keşif, insanların yeni iletişim teknolojilerini çok daha önce ve şimdiye kadar hayal ettiğimizden farklı bir yerde denediklerini gösteriyor” dedi.

Schwartz ve ekibi, bu yazı biçiminin, dili kraliyet ve sosyal elitlerin ötesindeki insanlar için erişilebilir hale getirerek “devrim yaratmış” olabileceğini söyledi.

Ekip, Yakın Doğu'daki erken kentsel alanların Suriye boyunca nasıl geliştiğini ve bölgede daha küçük şehirlerin nasıl ortaya çıktığını inceliyor. Ekip, Batı Suriye'de ortaya çıktığı bilinen ilk orta ölçekli antik kent merkezlerinden biri olan Tell Umm-el Marra'da 16 yıldır devam eden bir arkeolojik kazıda yer alıyor.

DAHA ÖNCE ANTİK MEZARLAR KEŞFEDİLMİŞTİ

Arkeologlar, bu alanda daha önce MÖ 3500 ila 2000 yılları arasındaki Erken Tunç Çağı'na tarihlenen mezarlar ortaya çıkarmışlardı. İyi korunmuş bu mezarlardan birinde altı iskelet, altın ve gümüş takılar, bozulmamış çanak çömlek, pişirme kapları ve bir mızrak ucu bulundu.

Araştırmacılar bu eserlerin arasında, üzerlerine alfabetik yazılar kazınmış gibi görünen, hafifçe pişirilmiş dört kil silindir buldu. Kil silindirler üzerindeki küçük deliklere dayanarak, bilim insanları bunun muhtemelen başka bir nesneye bağlandığından ve bir tür etiket görevi gördüğünden şüphelendiler.

Schwartz, “Belki bir kabın içeriğini, belki de kabın nereden geldiğini ya da kime ait olduğunu detaylandırıyorlardı. Yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan sadece tahminde bulunabiliriz” diye konuştu.

MÖ 2400'LERE AİT

Araştırmacılar, karbon tarihleme tekniklerini kullanarak mezarların, eserlerin ve yazıların MÖ 2400'lere ait olduğunu doğruladı. Bu da eserlerin kökenini daha önce bilinen en eski alfabetik yazıdan yaklaşık 500 yıl öncesine yerleştiriyor.

Schwartz, “Daha önce akademisyenler alfabenin Mısır'da ya da civarında MÖ 1900'lerden sonra icat edildiğini düşünüyordu. Ancak bizim bulduğumuz eserler daha eski ve haritadaki farklı bir bölgeden, bu da alfabenin düşündüğümüzden tamamen farklı bir köken hikayesi olabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.