Arkeologlar, 'gizemli' Viking mezarı keşfetti

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:10

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:10

İsveç'in Varberg bölgesi yakınlarındaki alanda şimdiye kadar 139 kadar mezar bulundu ve bu mezarlarda insan ve köpek kalıntılarının yanı sıra çok sayıda tarihi eser de yer alıyor.

İsveç Ulusal Tarih Müzeleri'nin bir bölümü olan Arkeologerna, mezarlığın iki eski ticaret yolunun yakınında yer aldığını söyledi: Tvakersan nehri ve Jarnbaravagen olarak bilinen bir yol.

Bu arazi sonraki yüzyıllarda kullanıldıkça, ekinleri yetiştirmek ve otlaklar oluşturmak için sürülüp düzleştirildikçe, antik üst yapılar kayboldu ve Viking Çağı mezarları kırıldı. Ancak yapılan bir kazı, mezarlığın yakınındaki bir sırtta taşlardan yapılmış 50 metre uzunluğunda gemi benzeri bir oluşumun kalıntılarını ve üç büyük gemi enkazı benzeri taş oluşumunu ortaya çıkardı.

Arkeologlar, kazıda üç büyük ateş çukuru ve ateşte çatlamış taşlardan oluşan bir tabaka içeren kare bir çukur bulunduğunu söyledi. Kare şeklindeki çukur, muhtemelen yerin üstündeki bir ateş için iyi bir hava akımı yaratmaya yardımcı olmak amacıyla yapılmış.

Arkeologlar şimdiye kadar mezar alanında yaklaşık 20 kap, insan ve hayvan kemikleri, demir ok uçları ve dokuma ağırlıkların yanı sıra kostüm tokaları, seramikler ve MS 795-806 yılları arasına tarihlenen bir Arap gümüş sikkesinin klipsini buldu. Eserlerin çoğunun “yangından büyük ölçüde etkilenmiş” olduğu belirtildi.

Proje yöneticisi Petra Nordin, “Ölüler yakıldıktan sonra, mezarları kapatmadan önce yanmamış hayvanlar en üste yerleştirilmiştir. En yaygın olanları inek gibi büyükbaş hayvanlardı ve muhtemelen yiyecek kurbanı ile ilgiliydi” dedi.

Mezarlığa gömülen insanların nereli olduğu henüz belli değil. Arkeologlar, erken dönem tarihi kaynaklarda adı geçen Tvaker bölgesinin, eski Viking Çağı'nda yoğun bir şekilde genişleyen bir köye ev sahipliği yaptığını tahmin ediyor. Bu da burayı, bölgedeki Demir Çağı yerleşimleri bulmacasını çözmek için önemli bir alan haline getiriyor.